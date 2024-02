OnePlus presentará en el MWC 2024 su nuevo reloj inteligente, el OnePlus Watch 2

A pocos días de que arranque el Mobile World Congress (MWC) 2024, las compañías avanzan las novedades que mostrarán en Barcelona. Una de ellas es OnePlus, que acaba de sacar al mercado su serie de smartphones OnePlus 12 (con dos modelos, el OnePlus 12 y el OnePlus 12R) y que presentará este 26 de febrero su nuevo reloj inteligente, el OnePlus Watch 2.

Este regreso al segmento de los smartwatches supone para la marca, adelantan, una declaración de intenciones. Un dispositivo que combina elegancia y durabilidad con una batería líder, fiabilidad y un control exhaustivo de los parámetros relacionados con la salud.

OnePlus ha bautizado como Your Partner in Time este Watch 2, que llega, explica Kinder Liu, COO y presidente de OnePlus, "después de un paréntesis de tres años y una pausa reflexiva tras nuestro primer smartwatch. El Watch 2 ha resurgido y tenemos más confianza que nunca en este producto, una confianza basada en avances sustanciales en nuestro ecosistema tecnológico y capacidades. Watch 2 indica nuestra determinación de transformarnos de Flagship Killer a Ecosystem builder, para proporcionar una experiencia no sólo mejorada, sino transformada".

La batería, protagonista

OnePlus ha escuchado los comentarios de los usuarios (a los que siempre les preocupa la duración de la batería de sus relojes) para diseñar este Watch 2, que promete una batería que puede llegar a las 100 horas en modo inteligente, todo un récord en el sector.

El OnePlus Watch 2 se ha diseñado además con precisión y con materiales de alta calidad como acero inoxidable y una esfera de cristal de zafiro que ofrece elegancia atemporal y resistencia.

El reloj se inspira en las distintivas curvas en forma de K de la serie OnePlus 12 e instala una esfera que se hace eco de la cámara deco de la serie. Estará disponible en dos combinaciones de colores (Black Steel y Radiant Steel), ambas igual de elegantes, que lo convierten casi en una pieza de joyería.

Ecosistema

Este OnePlus Watch 2 se une a un catálogo en el que ya constan los auriculares OnePlus Buds Pro 2 y el primer tablet de la marca, OnePlus Pad, ambos lanzados el año pasado.

A finales de 2023 la compañía presentó su primer teléfono plegable, el OnePlus Open y, a principios de este 2024, la serie OnePlus 12.