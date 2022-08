Restablecido el servicio web de Twitter tras más de cinco horas caído

Twitter ha experimentado problemas este lunes que han impedido a los usuarios usar la red social en la versión web con normalidad durante más de cinco horas, una caída del servicio que se ha extendido también a herramientas complementarias como TweetDeck.

Así lo han denunciado miles de usuarios y luego lo ha confirmado la propia red social, que ha confesado que Twitter estaba sufriendo fallos en su servicio web, pese a que la plataforma sí funcionaba en la aplicación móvil.

"Es posible que Twitter no funcione como se esperaba para algunos de ustedes en la web. Lo estamos investigando para que puedas volver a ver tus tuits", ha dicho la cuenta de soporte informático de la red social a última hora del lunes.

La versión web daba problemas al intentar entrar en la página principal o realizar cualquier búsqueda. "Algo salió mal. Intenta recargar", es el mensaje que aparecía.

Los problemas han comenzado alrededor de las 23:00 del lunes y desde entonces se han registrado miles de informes de problemas en el sitio web en países europeos como España, Reino Unido, Alemania, Francia, o Finlandia, además de ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago o Atlanta, según ha informado The Independent.

Cerca de las 04:00 del martes Twitter ha anunciado el restablecimiento del servicio web: "Hemos arreglado esto y Twitter para la web ahora debería volver a la normalidad. ¡Gracias por seguir con nosotros!".

