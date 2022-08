¿A qué edad es aconsejable que los jóvenes empiecen a usar las redes sociales?

Hoy en día, el uso de un teléfono móvil o tablet está normalizado en todas las etapas de nuestra vida. De hecho, podríamos decir que los bebés nacen con una tablet debajo del brazo, ya que desde muy pequeños vemos cómo intentan realizar los movimientos intuitivos para manejar cualquier dispositivo inteligente. Esto hace 15 años era impensable.

Los más jóvenes cada vez tienen un teléfono móvil a una edad más temprana, por lo que pueden comenzar a utilizar un sinfín de aplicaciones si no tenemos activado el control parental. Una de estas aplicaciones pueden ser las redes sociales, donde poco a poco podemos encontrar 'influencers' cada vez más jóvenes o a personas cada vez de una menor edad subiendo bailes, historias o fotos a sus distintos perfiles.

Aunque no hay ninguna regulación específica para poder utilizar las redes sociales, en España, los menores de 14 años no pueden acceder a ellas, a menos que tengan un consentimiento paterno. Aunque este consentimiento no está regulado, esta limitación de edad se recoge en la legislación sobre la protección de datos.

En concreto, el artículo 13.1 Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos prohíbe a cualquier empresa o entidad registrar datos de menores de 14 años sin el consentimiento de los padres. Dentro de esta norma se incluye el uso de las redes sociales.

Edad mínima para utilizar las redes sociales más populares

Instagram

Según las condiciones de uso, deben tener al menos 13 años, pero no tienen un proceso de verificación de edad, por lo que es muy fácil que niños menores de 13 años abran una cuenta.

TikTok

En esta red social, se requiere que los usuarios tengan al menos 13 años de edad para usar la aplicación, pero si se cuenta con el consentimiento de un adulto niños y preadolescentes podrán utilizar aplicación.

Snapchat

Según los términos del servicio, los usuarios deben tener 13 años como mínimo. Debes ingresar tu fecha de nacimiento para abrir una cuenta, pero no se verifica la edad, por lo que es fácil que los niños menores de 13 años se registren.

YouTube

Al pertenecer a Google, en esta aplicación se aplica la normativa europea y española de privacidad, por lo que se establecen los 14 años como edad mínima para poder disponer de una cuenta propia en España, es decir, un perfil con el que el menor pueda iniciar sesión en YouTube.

Facebook y Twitter

Facebook es una de las redes sociales más antiguas, los usuarios deben tener una edad mínima de 14 años para crear una cuenta personal. Sin embargo, la edad mínima para utilizar Twitter es de 13 años, por lo que hasta los 14 años no podremos crear un perfil, a no ser que contemos con el consentimiento de un representante legal.