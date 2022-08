Algunas aplicaciones infantiles recopilan datos de menores ilegalmente

Según una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), siete de cada diez menores entre diez y quince años ya tienen un teléfono móvil. A través de estos dispositivos se tiene acceso a miles de páginas y aplicaciones infantiles, que están especialmente dirigidas hacia ellos, con el fin de divertirles y para que aprendan. No obstante, aunque esas aplicaciones hayan sido desarrolladas para ese público específico no quiere decir que sean seguras y respeten la privacidad de los usuarios.

El estudio '¿Alguien no pensará en los niños? Examen del cumplimiento de COPPA a escala' revela que el 57% de estas aplicaciones infantiles gratuitas más populares en Estados Unidos, no respeta la privacidad de los menores.

Según el mismo estudio, el 19% de las aplicaciones para niños analizadas recopila una serie de identificadores y otras informaciones de identificación personal, a través de terceros sin que se ajuste a los mecanismos de protección de datos que son exigidos por la normativa.

El profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), César Córcoles ha señalado que "Afortunadamente, tanto Google con Android como Apple con iOS se han vuelto más estrictos en los permisos que podemos dar a las aplicaciones. Pero, aun así, sigue habiendo vulneraciones importantes. Y, si eso es un problema para un adulto, aún lo es más para los niños, que deberían tener más protección".

Del mismo modo, César afirma que para la recopilación de datos se utiliza un kit de desarrollo de software para acceder a los datos, dicho software se llama SDK. Del mismo modo, Córcoles añade "El problema es que muchas veces los desarrolladores no leen la licencia de ese SDK que están utilizando. Pero, si la leyeran, se darían cuenta de que están recopilando datos de niños, algo que podría ser ilegal".

Normalmente, la información que recogen suele ser el identificador único, es decir, el correo electrónico del usuario que utilice la aplicación o el nombre de usuario. Ante esto, César Córcoles indica que "además, muchas de estas aplicaciones recopilan información de localización a lo largo del tiempo que, en ocasiones, es muy precisa, por lo que hay que tener mucha precaución".

Lo que dice la ley

Aunque en la ley está establecida una protección especial para los menores, esta misma ley de privacidad se vulnera de forma constante. Para el tratamiento de los datos personales de los menores, se debe tener en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que se prevé que el consentimiento solo es válido a partir de los dieciséis años. El RGPD, permite a los estados miembros establecer una edad inferior, siempre y cuando no sea inferior a trece años.

En España, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) ha fijado los catorce años como edad mínima para consentir este tipo de permisos.

¿Qué podemos hacer desde casa?

Aunque en el 99% de las ocasiones se vulnera la privacidad de un menor, no suele haber mala intención en esto, ya que los desarrolladores de app lo único que quieren es recopilar información para saber si el funcionamiento de la aplicación es correcto.

Si queremos tener la seguridad de que no se obtienen datos de los niños a través de las aplicaciones, podemos tomar una serie de medidas para evitarlo. Una de ellas es elegir de forma correcta el sistema operativo, el más seguro es el de Apple, ya que es el más restrictivo, pero eso no quiere decir que sea 100% seguro.

Otra medida indispensable es activar los controles parentales, ya que así podemos restringir muchas páginas fraudulentas o que no son del interés de un menor. También podemos quitar los accesos que veamos que no son necesarios, como pueden serlo la localización, acceso a contactos, cámara, etc.

Por último, hay que decir que tanto Apple como Android, son cada vez más restrictivos con la publicidad. De hecho, una de las últimas medidas que se ha tomado es poder rechazar las cookies de cualquier web, para evitar que te salte la publicidad personalizada.