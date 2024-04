Los 5 vestidos de Zara más elegantes y cómodos para un look de madre de Comunión low cost

Puede que a estas alturas haya muchas madres que todavía no hayan encontrado el look de Comunión perfecto. Hallar un estilismo para un día tan especial y señalado no es tarea sencilla. El traje de chaqueta blanco siempre es una opción socorrida, pero muchas madres pefieren hacer de los vestidos la prenda estrella para ese día señalado. A pesar de que un mono rojo es una más que acertada elección, la madre de Comunión dista mucho de lo que consideramos un look de invitada perfecta. La comodidad y la elegancia sonb la base de este tipo de estilismos y nada mejor que hacerse con un buen vestido con el que conseguirlo. Sobre todo, si el vestido resulta de lo más económico.

Para esas madres rezagadas o para las que quieren tener en cuenta todas las posibles opciones de estilismos es esta selección de vestidos de Zara elegantes y cómodos para un look de madre de Comunión perfecto y low cost. Además de ser muy cómodos y favorecedores, estos vestidos no superan los 40 euros, por lo que hacerte con un estilismo ideal para ese día puede ser mucho más económico de lo que pensabas.

Los vestidos más en tendencia para un look de madre de Comunión

Además de las tendencias de la primavera, los looks de madres de Comunión también se reigen por otras cuestiones igual o más relevantes. Es el caso de la comodidad, que siempre tiene que primar en este tipo de eventos. En ese sentido, los vestidos más en tendencia para un look de madre de Cominión elegante y cómodo se basan en estas premisas.

Vestido con frunces : Para que un vestido de madre de Comunión resulte cómodo y elegante es esencial que cuente con algún detalle que estilice la figura, como es el caso de los frunces en la cintura.

: Para que un vestido de madre de Comunión resulte cómodo y elegante es esencial que cuente con algún detalle que estilice la figura, como es el caso de los frunces en la cintura. Vestidos con cut out : Siempre discretos y en puntos estratégicos, como es el caso de la cintura para acentuarla más.

: Siempre discretos y en puntos estratégicos, como es el caso de la cintura para acentuarla más. Vestidos con cuello a la caja : Además de ser muy favorecedores, resultan comodísimos para un día en el que no pararás ni un segundi.

: Además de ser muy favorecedores, resultan comodísimos para un día en el que no pararás ni un segundi. Vestido en colores neutros : En blanco, beige o en colores pastel, estas tinalidades son las más demandadas para este día tan especial.

: En blanco, beige o en colores pastel, estas tinalidades son las más demandadas para este día tan especial. Vestido con estampado: Los estampados difusos, ya sean flores, en tie dye o geométricos ponen la nota atrevida a los looks de madre de Comunión.

De estilo japonés

A pesar de que tiene un escote de pico, este diseño tiene un corte de aire japonés que lo hace muy especial y, aunque el negro no es un color muy propio para una Comunión, el estampado de flores difusas le da un aire muy elegante y sofisticado para un día tan importante. Puedes añadirle más color con unas sandalias en rojo o con una cartera que contenga los colores del propio diseño.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de estilo japonés de Zara para un look de madre de Comunión tiene un precio de 39,95 euros.

Blanco y con frunce lateral

Es el el color más típico para una madre de Comunión y, además, este diseño con el frunce en la zona de la cintura, hace que sea una prenda de lo más favorecedora. Para seguir en la línea del estilo de una madre de Comunión, recomendamos combinarlo en tonos neutros o pasteles, como el nude, el malva, el celeste o el beige. La sencillez es la clave de este look.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco con frunce de Zara para un look de madre de Comunión tiene un precio de 39,95 euros.

De flores y con cut out

¿Recuerdas el vestido que llevaba Paula Echevarría en la Comunión de su hija? Este diseño guarda muchas similitudes con el que lució la actriz y no puede gustarnos más. Puedes replicar su look y llevar una diadema y unas sandlias oscuras, a juego con las flores.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores con cut out de Zara para un look de madre de Comunión tiene un precio de 39,95 euros.

Con mangas a la sisa y en verde lima

Si eres de las que tiene la piel doradita, este vestido en verde lima puede resultarte muy favorecedor. Con una tonalidad muy estival, este diseño también resulta de lo más favorecedor gracias al frunce que tiene en uno de los laterales. A diferencia de otros diseños, este lo puedes combinar con unos complementos más llamativos y coloridos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido en verde lima de Zara para un look de madre de Comunión tiene un precio de 39,95 euros.

Con estampado tie dye

Con un corte muy sencillo y favorecedor (el corte a la cadera, el cuello a la caja, las mangas caídas...), este vestido tiene un estampado en tie dye muy elegante y favorecedor. Va a ser un día de mucho ajetreo, por lo que este diseño, tan cómodo y funcional, es pefecto para ir elegante sin renunciar a la movilidad.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara con estampado tie dye para un look de madre de Comunión tiene un precio de 39,95 euros.