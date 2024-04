El mono rojo con lazo de Mango que las invitadas de Comunión con más estilo están agotando.

Empieza la época fuerte de eventos de primavera y toca estar preparadas para tener un look pensado para cada uno de ellos. El vestido de lunares con efecto tipazo para esa boda de noche, el vestido rojo con escote en la espalda para esa boda de mañana o cualquiera de los vestidos cómodos y fresquitos de primavera para ir elegante a un bautizo. Pero, ¿qué ocurre con la comuniones? ¿Cómo debemos acudir a este tipo de eventos?

Es probable que este 2024 tengas algún evento de estas cacarterísticas y no tengas muy claro qué ponerte, pero tranquila porque no hay nada como un mono rojo para solucionarte el look y este con lazo de Mango se ha convertido en todo un éxito de ventas. Se trata de un diseño muy sencillo, con un detalle de un lazo en la cintura y bastante económico, que está arrasando entre las invitadas de Comunión. Tanto es así, que ya ha empezado a agotarse en algunas de sus tallas.

El mono rojo como salvavidas de los eventos de primavera

En orimavera siempre hay múltiples eventos en los que el dress code es de lo más importante. No hay que dejar nada al azar y cualquier elemenmto que añadamos a nuestro look, suma. A pesar de que los rituales que rodean a este tipo de eventos nos apasionan, hay veces en las que dar con un estilismo para todos ellos resulta un poco más complicado. Bien tenemos demasiados eventos, bien disponemos de poco tiempo para dar con la pieza que se adapte al contexto y a nuestras necesidad. Para ello, hay clásicos y básicos que siempre funcionan y con los que te garantizas tener el look más estiliso.

Hablamos del clásico mono rojo, que se ha convertido en el comodín para cualquier boda, bautizo o comunión. Si bien es cierto que para las boda buscamos estilismos mucho más elaborados y estudiados, para eventos como los bautizos y las comuniones no es necesario tanto artificio. Por eso, en lugar de buscar estilismos que se salgan de lo común, si disponemos de poco tiempo o tenemos demasiados eventos, mejor quedarnos con el clásico mono rojo como salvavidas de los eventos de primavera.

Así es el mono rojo con lazada de Mango para una invitada de Comunión

Este diseño de Mango se presenta en un color rojo un poco más anaranjado, más ácido. En el caso de su diseño, el corte es bastante sencillo y muy favorecedor. Cuenta con un escote en pico y presenta las managas a la sisa, aunque lo especialmente llamativo de este disño es el lazo que la prenda tiene en la parte de la cintura. La modelo lo lleva anudado, pero también es posible hacerse una pequeña lazada. En cualquier caso, ambas opciones ayudan a que la figura se vea mucho más definida y armoniosa.

Por otro lado, las preneras rectas de este mono rojo con llegan hasta el suelo, dejando al descubierto la parte del tobillo y haciendo posible poder llevarlo con un calzado plano. A la hora de apostar por él en una Comunión, no te excedas con las altura de tus tacones. Unos kitten heel combinarás bastante bien con esta prenda. Aunque, si quieres llevar unas bailarinas, tienes toda la libertad para hacerlo porque el mono rojo de Mango lo acepta.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono rojo con lazada de Mango para una invitada de Comunión tiene un precio de 39,99 euros.