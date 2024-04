El vestido de Zara de lunares con efecto tipazo con el que arrasan las invitadas de verano por 40 euros.

Las bodas de verano generan las expectativas más altas. Sin bien es cierto que ahora la temporada de bodas se ha dilatado a lo largo de todo el año, son las de verano las que generan un mayor interés. Ya sea porque tenemos la certeza de que las temperaturas serán buenas o porque podemos presumir de bronceado, las bodas de verano nos gustan más. Podemos presumir de tipazo con un vestido rojo con escote en la espalda o hacer como Rocío Osorno y apostar por ese vestido de lunares camisero por el que suspiran las andaluzas. Aunque, si hay que hablar de vestidos de lunares, el último hallazgo de Zara se lleva el premio al más espectacular.

Con un largo que llega hasta el suelo y un efecto tipazo que invita a que no te lo quieras quitar de encima, el vestido de lunares de la nueva colección de Zara es un flechazo al corazón de la sinvitadas de verano con más estilo. Con un diseño muy portente, además, el vestido de Zara resulta de lo más económico, ya que suelo vale 40 euros. Si tienes bodas de verano a la vista, es el momento de que le eches un vistazo.

Vestido de lunares, un sí rotundo para las bodas de verano

Nunca se tienen suficientes prendas de lunares. Ni para el día a día ni para los grandes eventos. Estampado flamenco donde los haya, el de los lunares se ha convertido desde hace ya varía temporadas en uno de los favoritos de las más elegantes para las bodas de verano (también las de primavera). Cuando no sabemos qué ponernos y queremos un look de impacto, siempre hay grandes clásicos con los que triunfar sin necesidad de mucho esfuerzo. Las opciones siempre suelen ser el clásico vestido rojo y el vestido de lunares, aunque este último nos parece de lo más elegante.

Como es un estampado que tiene mucha personalidad, suele darse en diseños con cortes muy sencillos, por lo que es ideal para las invitadas que quieren destacar, pero huyen de los looks demasiado artificiales. Además, este estampado respira elegancia por sí sólo, por lo que no necesitarás mucho más para tener un lookazo. Muy atemporal, el vestido de lunares también es la típica prenda que fichas y te salva los looks de las bodas de aquí a mucho (muchísimo) tiempo.

Así es el vestido de lunares con efecto tipazo de Zara con el que arrasan las invitadas de verano por 40 euros

Con un corte lencero, el vestido de lunares de Zara tiene todos los ingredientes para convertirse en todo un éxito entre las invitadas de verano más estilosa, y no sólo por si estampado. Con un amplio escote en el frontal, la parte trasera presenta una generosísima apertura que llega hasta el final de la espalda, haciendo que la prenda resulte de lo más femenina. Con un corte recto y bastante fluido, el diseño combina unos volantes en la zona de debajo del pecho (para darle al vestido un corte imperio muy favorecedor) y una flor en 3D. Ambos elementos presentan lunares de menor tamañao, lo que hace que la prenda destaque todavía más. El diseño en sí es bastante potente, a pesar de que el corte es de lo más sencillo, por eso, a la hora de combinarlo, no necesitarás nada más que unas sandalias de tiras negras y unos prendientes que cuelguen, sin demasiado artificio.

En cuanto al peinado, una trenza deshecha, unas ondas desestructuradas o incluso un efecto wet rematan este look que, además de estar muy en tendencia, no puede ser más favorecedor. El corte debajo del pecho y la hechura tan fluida hacen que la figura se vea mucho más estilizada, la cintura más definida y se ganen varios centímetros en altura.

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de lunares de Zara con efecto tipazo con el que arrasan las invitadas de verano tiene un precio de 39,95 euros.