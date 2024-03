Rocío Osorno agota en Zara el vestido de invitada más elegante de la primavera, tiene flecos y es estilo flapper.

No hay día en el que Rocío Osorno no suba una foto a Instagram con un diseño en el que no se termine agotando. Después de revolucionar las redes con el sorteo de tres trajes de flamenca, ahora la influencer y diseñadora acaba de agotar el vestido de invitada más elegante de la primavera. Capaz de dar las claves para un look perfecto de Domingo de Ramos, pero también de ofrecer múltiples combinaciones para un vestido de invitada de inspiración andaluza, Rocío Osorno ha compartido en su perfil de Instagram el que ya es el vestido de invitada más elegante de la primavera y, claro, ha sido un visto y no visto (a pesar de que su precio no es del todo económico).

Con flecos y de inspiración flapper, el vestido que ha agotado Rocío Osorno es de Zara y es una pieza muy especial para las boda de primavera. Con un favorecedor color celeste y amplios escotes, tanto en el frontal como en la espalda, el vestido parece de alta costura y puede ser la opción perfecta para las invitadas elegantes que huye de convencionalismos. Eso sí, tendrás que esperar a que repongan el stock, porque Rocío Osorno ha hecho que se agote en todas las tallas.

Estilo flapper, la tendencia que arrasa entre las invitadas de primavera

El estilo flapper, que surgió en la década de 1920, está resurgiendo de manera espectacular esta primavera y ya ha conquistado a las invitadas con más estilo. Este icónico estilo, caracterizado por su sofisticación y su espíritu libre e independiente, está asociado a un tipo de mujer que huía de los convencionalismos y los cánones establecidos. Siluetas muy sueltas, escotes en la espalda, flecos y complementos llamativos eran algunas de las características que definían a las flappers, como se denominada a las mujeres que apostaban por este estilo. Ahora, 100 años después, este estilo regresa y se cuela de pleno entre las tendencias más elegantes para las invitadas de primavera. ¿En qué consiste este estilo y cómo se reinterpreta en las tendencias de invitada de la primavera 2024?

Siluetas rectas y sueltas : Los vestidos flapper suelen tener una silueta recta y suelta que cae por debajo de las rodillas. Esta silueta favorece la comodidad y la libertad de movimiento, además de añadir un toque de elegancia muy sofisticada.

: Los vestidos flapper suelen tener una silueta recta y suelta que cae por debajo de las rodillas. Esta silueta favorece la comodidad y la libertad de movimiento, además de añadir un toque de elegancia muy sofisticada. Detalles y elementos decorativos : Los vestidos flapper están adornados con detalles llamativos como flecos, lentejuelas, cuentas y bordados. Estos elementos añaden un toque de glamour y sofisticación al look, creando un efecto de movimiento y dinamismo que llama la atención. Ideal para un perfecto look de invitada.

: Los vestidos flapper están adornados con detalles llamativos como flecos, lentejuelas, cuentas y bordados. Estos elementos añaden un toque de glamour y sofisticación al look, creando un efecto de movimiento y dinamismo que llama la atención. Ideal para un perfecto look de invitada. Escotes bajos y espaldas descubiertas : Los vestidos flapper a menudo presentan escotes bajos en la parte delantera o espaldas descubiertas que añaden un toque de sensualidad al look. Sin duda, un detalle muy coqueto para un look de invitada de primavera.

: Los vestidos flapper a menudo presentan escotes bajos en la parte delantera o espaldas descubiertas que añaden un toque de sensualidad al look. Sin duda, un detalle muy coqueto para un look de invitada de primavera. Complementos llamativos : Para completar el look flapper, es importante elegir los accesorios adecuados. Opta por joyas llamativas como collares largos de perlas, pendientes colgantes y pulseras anchas. Un tocado o una diadema adornada con plumas o flores también puede añadir un toque final de elegancia y estilo.

: Para completar el look flapper, es importante elegir los accesorios adecuados. Opta por joyas llamativas como collares largos de perlas, pendientes colgantes y pulseras anchas. Un tocado o una diadema adornada con plumas o flores también puede añadir un toque final de elegancia y estilo. Maquillaje y peinado vintage: El maquillaje y el peinado juegan un papel crucial. Opta por un maquillaje de ojos ahumados con labios oscuros y bien definidos. En cuanto al peinado, si tienes la melenita corta, puedes optar por un look ondulado al estilo de la década de 1920, con algún comeplento como cintas o diademas. Si tienes el cabello largo, unas ondas marcadas también pueden ser una buena opción.

Así es el vestido de flecos de Zara que ha agotado Rocío Osorno

En el caso del vestido viral de Rocío Osorno, presenta todos los ingredientes que definen la estética flapper. En un favorecedor color celeste, el diseño se presenta con un amplio escote, tanto en el frontal como en la espalda, del que salen unos flecos que pasan de la rodilla. Presenta un forro cortito por encima de la rodilla para evitar las transparencias. Rocío Osorno lo combina con unas sandalias de tacón plateadas muy favorecedoras y a juego con la pequeña cartera de mano.

Disponible (cuando vuelva a haber stock, claro), desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flecos de Zara que Rocío Osorno ha hecho viral tiene un precio de 119 euros.