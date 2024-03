Rocío Osorno tiene las claves para un look de Domingo de Ramos en Sevilla perfecto.

Este año la Semana Santa cae bastante pronto y eso trae de cabeza a las que más saben de estilo porque las temperaturas quizás no sean demasiado cálidas. El Domingo de Ramos es el día en el que da comienzo la Semana Santa y el que invita a sacar las mejores galas del armario y hacer algún que otro estreno. Unos pantalones blancos que hagan tipazo o el todo un clásico traje de chaqueta son algunas de las opciones para un look de Domingo de Ramos en Sevilla perfecto.

Después de revolucionar Instagram con el sorteo de tres trajes de flamenca de su nueva colección, Rocío Osorno vuelve incendiar las redes con sus propuestas de looks para el Domingo de Ramos en Sevilla. Ideales también para otros eventos de primavera, como una boda de mañana, un bautizo, una comunión o la mismísima Feria de Abril, estos looks dan las claves de un estilismo perfecto de Domingo de Ramos.

Las claves para un look de Domingo de Ramos en Sevilla

El Domingo de Ramos en Sevilla es la ocasión perfecta para estrenar modelo (o alguna prenda suelta, por aquello de no tentar a la suerte) y presumir de elegancia. Inicio de la Semana Santa, el Domingo de Ramos siempre suele ser una explosión de color y una apuesta por las tendencias más primaverales, sin dejarse llevar en exceso por las ganas de llevar un estilismo excesivamente primaveral y atendiendo a la meteorología de ese día. Si todavía no tienes el conjunto y vas a inspirarte en las propuestas de Rocío Osorno, antes debes tener en cuanta cuáles son las claves para un look de Domingo de Ramos sobresaliente.

Vestido o conjunto de dos piezas : Opta por un vestido fluido o un conjunto de dos piezas con falda y blusa en telas ligeras y frescas o por un súper en tendencia traje de chaqueta. Los vestidos estilo camiseros o los conjuntos de blusa y falda midi son opciones perfectas para ir elegante y cómoda al mismo tiempo. Aunque la mejor de las opciones es el traje de chaqueta.

: Opta por un vestido fluido o un conjunto de dos piezas con falda y blusa en telas ligeras y frescas o por un súper en tendencia traje de chaqueta. Los vestidos estilo camiseros o los conjuntos de blusa y falda midi son opciones perfectas para ir elegante y cómoda al mismo tiempo. Aunque la mejor de las opciones es el traje de chaqueta. Colores y estampados primaverales : Apuesta por tonalidades y estampados que reflejen el espíritu y la frescura de la primavera. Los tonos pastel como el rosa, el azul cielo o el amarillo suave son ideales para esta temporada. También puedes optar por estampados florales o de lunares, tan característicos de la primavera.

: Apuesta por tonalidades y estampados que reflejen el espíritu y la frescura de la primavera. Los tonos pastel como el rosa, el azul cielo o el amarillo suave son ideales para esta temporada. También puedes optar por estampados florales o de lunares, tan característicos de la primavera. Calzado cómodo y elegante : Escoge un calzado que te permita caminar con comodidad durante todo el día. Unos zapatos de tacón medio (kitten heel) o las bailarinas y los mocasines son una excelente opción para mantener un equilibrio entre estilo y la comodidad. Asegúrate de que el calzado combine bien con tu look y sea adecuado para caminar por las calles empedradas de Sevilla.

: Escoge un calzado que te permita caminar con comodidad durante todo el día. Unos zapatos de tacón medio (kitten heel) o las bailarinas y los mocasines son una excelente opción para mantener un equilibrio entre estilo y la comodidad. Asegúrate de que el calzado combine bien con tu look y sea adecuado para caminar por las calles empedradas de Sevilla. Complementos sofisticados: Completa tu outfit con accesorios elegantes que realcen tu estilo personal. Opta por complementos sencillos pero llamativos, como pendientes largos o una cadenita. Un bolso de tamaño medio o un clutch en colores neutros complementará tu outfit.

Un vestido en rosa chicle

La primavera es una explosión de color y, aunque los tonos pastel son los que más imperan esta temporada, el rosa chicle nunca pasa de modo. En el caso del look de Rocío Osorno, ella no sólo apuesta por una tonalidad primaveral, sino que juega con toques de inspiración andaluza, como es el detalle de los volantes en el hombro. También puede ser una buena opción para una boda de mañana o para un look de madre de comunión. Si vas a ficharlo para el Domingo de Ramos, apuesta mejor por un tacón bajo y cómodo.

La elegancia del celeste

Muy sobrio y elegante, este vestido de Rocío Osorno tiene todos los ingredientes para triunfar el Domingo de Ramos. La parte superior, tipo chaqueta cruzada, y el tableado de la falda le dan un toque de elegancia muy interesante. El color, celeste muy clarito, no puede estar más en tendencia. También es una opción perfecta para un bautizo o para una comunión.

El amarillo más primaveral

Es uno de los looks que más elogios ha recibido en Instagram. En un intenso y primaveral amarillo, el vestido de Rocío Osorno es perfecto para un Domingo de Ramos de temperaturas elevadas (no sabemos si este año será el caso). Con detalles en volantes, tanto en las mangas y el escote, como en la falda, también es una opción ideal para una mañana de Feria.