Zara tiene el traje de chaqueta perfecto para un look de Domingo de Ramos con zapatos planos sobresaliente.

En Semana Santa hay tres días en los que los looks deben configurarse de forma un poco más elegante y menos todoterreno. Ocurre con el Domingo de Ramos y el Jueves y el Viernes Santo, jornadas en las que la sofisticación no debe brillar por su ausencia. En el caso del Domingo de Ramos, las opciones de estilismos pueden beber de las tendencias de primavera más top, pero también basarse en básicos que siempre triunfan, como la falda de lunares de inspiración flamenca más ideal del entretiempo. Aunque actualmente hay un look de Domingo de Ramos que destaca por encima de todos: el traje de chaqueta.

Ideal para llevarlo con las blusas con lazadas que arrasan esta primavera, el traje de chaqueta es la opción sobresaliente para el Domingo de Ramos, sobre todo, porque lo puedes combinar con zapatos planos y tener un resultado cómodo y elegante. De entre todas las propuestas de nuestras firmas favoritas, Zara tiene ese traje de chaqueta perfecto para un look de Domingo de Ramos con zapatos planos sobresaliente.

Cómo llevar un traje de chaqueta con zapato plano el Domingo de Ramos

Hace ya varias Semanas Santas en las que los looks protagonizados por un vestido pasaron a mejor vida (salvo el Jueves Santo, en el caso de que vayas a vestir de mantilla) y se empezaron a imponer los estilismos compuestos por falda y chaqueta. Al igual que ocurre en otros eventos, este tipo de conjuntos son la alternativa perfecta a otras prendas por la comodidad que ofrecen y por su funcionalidad. Además de resultar muy elegantes, existe la posibilidad de llevarlos con un calzado plano y eso es vital para el Domingo de Ramos. Estas son algunas posibilidades a la hora de combinar un traje de chaqueta con zapatos planos el Domingo de Ramos.

Traje de chaqueta en tonos suaves o pastel : Opta por un traje de chaqueta en colores suaves como beige, gris claro o azul pastel. Estos tonos transmiten frescura y armonizan perfectamente con la atmósfera primaveral del Domingo de Ramos.

: Opta por un traje de chaqueta en colores suaves como beige, gris claro o azul pastel. Estos tonos transmiten frescura y armonizan perfectamente con la atmósfera primaveral del Domingo de Ramos. Camisa blanca o de tonos neutros : Para mantener la sencillez y la elegancia del conjunto, elige una camisa blanca clásica o en tonos neutros. Esta elección permite que el traje sea el protagonista del outfit.

: Para mantener la sencillez y la elegancia del conjunto, elige una camisa blanca clásica o en tonos neutros. Esta elección permite que el traje sea el protagonista del outfit. Complementos sencillos : Añade algunos detalles sutiles pero impactantes para completar tu look. Opta por un colgante discreto o por unos pendientes que cuelguen y un bolso minimalista cruzado.

: Añade algunos detalles sutiles pero impactantes para completar tu look. Opta por un colgante discreto o por unos pendientes que cuelguen y un bolso minimalista cruzado. Zapatos planos elegantes y cómodos: La clave para combinar un traje de chaqueta con zapatos planos radica en elegir un calzado que sea tanto refinado como confortable. Opta por unos mocasines o bailarinas en tonos neutros como negro, beige o nude. Estos zapatos añadirán un toque de informalidad sin sacrificar la elegancia del conjunto.

Así es el traje de chaqueta de Zara perfecto para un look de Domingo de Ramos

En un adorable color celeste, el traje de chaqueta de Zara es perfecto para un look de Domingo de Ramos sobresaliente por varias razones. En primer lugar, por su tonalidad. Esta primavera los tonos papel le plantan cara a las tonalidades más saturadas para remarcar el estilo más dulce y romántico. Más que el diseño, es el color lo que están más en tendencia en esta propuesta. En segundo lugar, el corte. La blazer se presenta cruzada y estructurada, algo más ajustada que en otras versiones, y los pantalones son de vestir, pero no son holgados. En lugar de anchos, estos pantalones se presentan tipo carrot y con el bajo a la altura del tobillo. Esta característica hace que llevar un zapato plano no sea nada incómodo porque no te irás pisando el bajo no tendrás que cogerle el dobladillo.

A pesar de que queda perfecto con unos kitten heel (zapatos de tacón sensato), este traje de chaqueta es ideal para un look cómodo de Domingo de Ramos en el que las bailarinas sean las protagonistas. Sigue la línea de los tonos pastel y apuesta por un diseño en la misma tonalidad, aunque también puedes decantarte por el blanco o por algún estampado que rompa con la dulzura del outfit.

Compuesto por unos pantalones de pinza y una blazer cruzada, el traje de chaqueta de Zara tiene un precio de 35,95 euros, en el caso de los pantalones, y 59,95 euros, en el caso de la blazer. Ambas prendas están disponibles desde la talla XS hasta la XL, aunque las que más saben de estilo ya han empezado a agotar el conjunto en algunas de sus tallas.