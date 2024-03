La falda de lunares de Zara, la inspiración flamenca que necesitas para tus looks de primavera.

Da igual que haya prendas virales que desaten la locura y se agoten en minutos, no hay nada que le haga la competencia a una falda de lunares, ni siquiera los agotadísimos pantalones de leopardo más buscados de Zara. Al igual que ocurre con la sudadera de lunares o el vestido camisero y de lunares que llevan las invitadas andaluzas, una falda con este estampado hace de la inspiración flamenca la mejor de sus cualidades y por eso se convierte en una de las prendas más demandas y ponibles.

Todo un clásico, en Zara se encuentra la falda de lunares de inspiración flamenca que necesitas para todos tus looks de primavera. Ideal para llevarla con una blusa y sandalias de tacón o con una camiseta gráfica y unas bailarinas, esta falda de lunares puede solucionarte muchos más estilismos de los que crees. Echa un vistazo y no dejes que se agote.

Cómo combinar una falda de lunares en primavera

El estampado de lunares es el más elegante de todos los prints (que nos perdone el animal print) y puede combinarse con cualquier prenda que tengas en el armario. Siempre con un toque aflamencado, los lunares tienen el don de otorgarle mucha personalidad a un estilismo, pero hay que tener cuidado. Con suficiente personalidad y protagonismo en un look, el estampado de lunares no requiere que lo combinemos con prendas excesivamente recargadas. Hay que evitar el barroquismo extremo o recurrir a prendas o estampados que le resten protagonismo y elegancia al look. En el caso de una falda de lunares, las combinaciones que puedes hacer para un estilismo con mucho rollazo son las siguientes.

Falda de lunares con blusa blanca : Una opción clásica es combinar la falda de lunares con una blusa blanca. Este look es atemporal y puede adaptarse a diferentes ocasiones, desde el trabajo hasta una salida casual. Si quieres un look muy en tendencia, apuesta por una blusa con lazada.

: Una opción clásica es combinar la falda de lunares con una blusa blanca. Este look es atemporal y puede adaptarse a diferentes ocasiones, desde el trabajo hasta una salida casual. Si quieres un look muy en tendencia, apuesta por una blusa con lazada. Falda de lunares con un top en un color sólido : Opta por un top de color sólido que complemente los colores de los lunares de la falda. Por ejemplo, si la falda es de lunares blancos sobre un fondo negro, podrías usar un top rojo o azul klein para un contraste elegante.

: Opta por un top de color sólido que complemente los colores de los lunares de la falda. Por ejemplo, si la falda es de lunares blancos sobre un fondo negro, podrías usar un top rojo o azul klein para un contraste elegante. Falda de lunares con una camiseta gráfica : Dale un toque más informal a tu look combinando la falda de lunares con una camiseta gráfica. Este contraste entre lo formal y lo informal puede crear un estilo único y moderno.

: Dale un toque más informal a tu look combinando la falda de lunares con una camiseta gráfica. Este contraste entre lo formal y lo informal puede crear un estilo único y moderno. Falda de lunares con blusa de encajes : Para un estilismo más romántico y femenino, considera combinar la falda de lunares con una blusa de encaje. El contraste entre los lunares y el encaje puede crear un efecto visual interesante y sofisticado.

: Para un estilismo más romántico y femenino, considera combinar la falda de lunares con una blusa de encaje. El contraste entre los lunares y el encaje puede crear un efecto visual interesante y sofisticado. Falda de lunares con un jersey de punto : Para los primeros días de primavera puedes combinar la falda de lunares con un suéter de punto. Opta por colores neutros o tonos que complementen los colores de los lunares para un look armonioso.

: Para los primeros días de primavera puedes combinar la falda de lunares con un suéter de punto. Opta por colores neutros o tonos que complementen los colores de los lunares para un look armonioso. Añade una blazer: Completa tu look con una chaqueta o blazer que añada estructura y elegancia. Esto puede ser especialmente útil para ocasiones más formales o de trabajo.

Así es la falda de lunares de Zara de inspiración flamenca

Con el tiro alto (la cinturilla queda a la altura del ombligo), la falda de lunares de Zara presenta un corte recto, que no llega a ser lápiz, terminado en evasé. Se presenta en un tejido de tipo gasa con mucha caída que resulta muy elegante y favorecedor. Con un largo midi, es ideal para llevarla con bailarinas o sandalias de tacón o incluso con unas deportivas sencillas y discretas. A pesar de que por la zona de la cadera es algo más ajusta, resulta muy favorecedora por el corte que presenta. La inspiración flamenca, como es obvio, se nota a través del estampado de lunares, que es blanco con el fondo negro y con un tamaño medio muy elegante.

Disponible desde la talla XS hasta la XL (aunque ya empieza a escasear el stock), la falda de lunares de Zara de inspiración flamenca que necesitas para tus looks de primavera tiene un precio de 25,95 euros.