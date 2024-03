La sudadera de lunares de Stradivarius que las andaluzas llevan con vaqueros y están agotando en todos los colores.

Hay prendas y estampados que las andaluzas llevan mejor que nadie. Con la moda flamenca como fuente de inspiración, las andaluzas incorporan pequeños detalles asociados a este concepto en sus looks de diario. Ya sea con vestidos para ir a la Feria de Abril alternativos al traje de flamenca o con lunares y volantes adornando sus prendas favoritas. Ideal para llevarla con unos vaqueros blancos, con unos jeans wide leg o con un diseño capri, esta sudadera de lunares de Stradivarius es una de esas prendas que conquista a las andaluzas y las hace olvidarse de cualquier otra tendencia de primavera. Tanto es así, que este diseño en concreto se está agotando en todos sus colores.

Bastante económica y perfecta para los looks informales con más rollazo, esta sudadera de lunares se convierte en la mejor aliada de las andaluzas a la hora de llevar a gala ese espíritu flamenco tan característico. Aunque no sólo está reservada para las nacidas en el sur. La sudadera de lunares de Stradivarius es tan especial, que querrán llevarlas cántabras, manchegas y valencianas. Echa un vistazo y ficha la tuya antes de que las andaluzas la terminen de agotar.

Sudadera de lunares y vaqueros, el combo favorito de las andaluzas

Hace ya bastante tiempo que las sudaderas dejaron de ser una prenda meramente funcional y reservada en exclusividad para el ámbito deportivo. Ahora las sudaderas son las perfectas compañeras de vaqueros, pantalones de vestir e incluso faldas, sobre todo si el diseño es un poco más especial. Eso ocurre con las sudaderas de lunares, que tienen ese punto elegante y de inspiración flamenca que hace que combinen con absolutamente todo. Las andaluzas, que siempre que pueden apuestan en sus looks por los lunares y los volantes, han visto en este diseño de Stradivarius la prenda perfecta para llevar con vaqueros y anticiparse a la primavera y a la propia Feria de Abril.

Al tratarse de un diseño no excesivamente holgado y un poco más corto, es perfecta pare llevarla con pantalones anchitos y de tiro elevado. Aunque también es apta para otros cortes, como el capri, el carrot o incluso el slim. Sólo hay que tener en cuenta la manera en la que la llevamos para mantener las proporciones de nuestra figura. Recuerda que la parte superior siempre debe presentar menor tamaño que la zona de las piernas si no queremos que nuestra figura se vea recortada y que si los pantalones son demasiado ajustados hay que elevar la figura con el calzado. En cualquier caso, la sudadera es perfecta para los looks informales con más rollazo.

Así es la sudadera de lunares de Stradivarius que las andaluzas están agotando

Con un diseño de inspiración flamenca, esta sudadera de Stradivarius es un básico perfecto de fondo de armario, no sólo para las andaluzas. Con el estampado más elegante y atemporal, esta prenda es perfecta para llevarla con vaqueros, bien metida por dentro con unos jeans wid leg, bien por fuera con unos capri, y con ella te garantizas tener el look con más estilo de la primavera. Con un diseño no demasiado holgado y un poco cropped, esta sudadera también hace match con una falda midi, ya sea en la clásica versión con vuelo o con la súper en tendencia falda vaquera. Es apta para llevarla con una blazer y taconazo o con una gabardina y zapatillas deportivas.

De color blanco con lunares negros o azul con lunares blancos y disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera de Stradivarius que las andaluzas llevan con vaqueros y están agotando tiene un precio de 12,99 euros.