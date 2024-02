Los vaqueros blancos de Stradivarius, el fichaje elegante que afina la cintura y llevarás con blusas satinadas.

Cuando buscamos una prenda, siempre tratamos de encontrar aquella cuyas características se adapten a nuestras necesidades. Es decir, si queremos unos vaqueros que hagan tipazo, buscaremos un diseño que nos alargue las piernas y no afine la cintura. Una vez encontrada la prenda, ya veremos si la combinamos con una blusa de encajes, con un jersey o con una camiseta. Competencia directa de los vaqueros con tachuelas, los jeans de color blanco se han convertido para muchas en ese fichaje elegante que hace tipazo máximo. De entre todas las propuestas del momento, hay un modelo de Stradivarius que, además de afinar la cintura, son perfectos para llevarlos con blusas satinadas esta primavera.

Los vaqueros blancos son un must cada primavera y cuando encontramos los que se adaptan a nuestra figura y, además, nos sientan de miedo saltan todas las alarmas. Capaces de llevar el lujo silencioso a cualquier look, los vaqueros blancos de Stradivarius tienen la capacidad de solucionarte cualquier look, sobre todo si se trata de una apuesta muy elegante.

Cómo combinar unos vaqueros blancos con blusas satinadas

Los vaqueros blancos, al igual que los clásicos, aceptan cualquier tipo de combinación. En el caso de querer darle un punto un poco más elegante, es preferible combinar nuestros jeans blancos con prendas sofisticadas, como las blusas satinadas. Estas son algunas de las posibles combinaciones.

Blusa satinada en tono pastel : Combina tus vaqueros blancos con una blusa satinada en un tono pastel, como rosa suave, azul cielo o lavanda, muy en tendencia esta primavera. Si quieres que el estilismo sea muy romántico, opta por una blusa con detalles sutiles, como pliegues, volantes o lazos. Remata el estilismo con unas sandalias nude o plateadas.

: Combina tus vaqueros blancos con una blusa satinada en un tono pastel, como rosa suave, azul cielo o lavanda, muy en tendencia esta primavera. Si quieres que el estilismo sea muy romántico, opta por una blusa con detalles sutiles, como pliegues, volantes o lazos. Remata el estilismo con unas sandalias nude o plateadas. Blusa satinada estampada : Para que la combinación sea de lo más primaveral, apuesta por una blusa satinada con estampado floral o geométrico para darle un toque más llamativo al look. Combina la blusa estampada con unos vaqueros blancos de corte recto para equilibrar la silueta y mantener el enfoque en la parte superior. Remata el estilismo con una blazer beige o gris y unas bailarinas en uno de los tonos predominantes de la blusa.

: Para que la combinación sea de lo más primaveral, apuesta por una blusa satinada con estampado floral o geométrico para darle un toque más llamativo al look. Combina la blusa estampada con unos vaqueros blancos de corte recto para equilibrar la silueta y mantener el enfoque en la parte superior. Remata el estilismo con una blazer beige o gris y unas bailarinas en uno de los tonos predominantes de la blusa. Blusa satinada con detalles de encaje o volantes : Busca una blusa satinada con detalles de encaje o volantes para añadir un toque romántico al conjunto. Puedes completar el look con sandalias de tiras o bailarinas en tonos neutros y una cazadora vaquera o una gabardina.

: Busca una blusa satinada con detalles de encaje o volantes para añadir un toque romántico al conjunto. Puedes completar el look con sandalias de tiras o bailarinas en tonos neutros y una cazadora vaquera o una gabardina. Blusa satinada con escote pronunciado: Puedes combinar la blusa escotada con un chalequillo sencillo que le dé un toque muy actual al look. Puedes completar el estilismo con unas zapatillas sencillas.

Así son los vaqueros blancos de Stradivarius

Con el tiro bastante elevado, estos vaqueros blancos se presentan en formato wide leg, aunque no son tan anchos como de costumbre. En un favorecedor y fácil de combinar color blanco, estos jeans tienen el poder de alargar las piernas y definir la figura. Son funcionales (claro, son unos jeans), pero al combinarlos con prendas más sofisticadas, como las blusas satinadas, el resultado es de lo más elegante.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44, estos vaqueros blancos de Stradivarius tienen un precio de 29,99 euros.