La blusa de encajes de Zara de inspiración romántica que lleva a otro nivel tus vaqueros de fondo de armario.

No hay fondo de armario que se precie en el que no haya un vestido negro, una blusa blanca y unos vaqueros. En el caso de estas dos últimas prendas, tampoco hay mujer que no haya combinado cualquiera de sus blusas más estilosas con unos vaqueros rectos para un look de última hora en el que no sabía qué ponerse. Ideales para llevarlas con pantalones de vestir o bajo una blazer de color blanco, las blusas blancas son esa prenda siempre presente en el fondo de armario y de la que nunca se tienen suficientes modelos. Ahora que se acerca el buen tiempo toca revisar las que ya tenemos en el fondo de armario y hacer alguna nueva incorporación para sacarle todavía más partido a nuestros vaqueros favoritos.

Si estás buscando una nueva blusa, tienes que echar un vistazo a esta joya de inspiración romántica que acaba de llegar a Zara. Se trata de una blusa blanca de encajes de aires victorianos que combina a la perfección con todos tus vaqueros de fondo de armario. Echa un vistazo al favorecedor diseño y ficha esta blusa blanca de encajes para tus looks de inspiración romántica más top.

Blusa blanca y vaqueros, el combo perfecto

Son dos piezas básicas e indispensables en cualquier fondo de armario y juntas se convierten en la combinación perfecta, da igual la temporada que sea y cuáles sean las tendencias.

Versatilidad : Tanto juntas como por separado, ambas prendas son extremadamente versátiles y se adaptan a una amplia variedad de estilos y contextos. Puedes apostar por esta combinación para un evento casual, un look de oficina o incluso para una salida nocturna, todo depende de cómo complementes el outfit.

: Tanto juntas como por separado, ambas prendas son extremadamente versátiles y se adaptan a una amplia variedad de estilos y contextos. Puedes apostar por esta combinación para un evento casual, un look de oficina o incluso para una salida nocturna, todo depende de cómo complementes el outfit. Apuesta por lo clásico : Tanto la blusa blanca como los vaqueros son prendas atemporales que nunca pasan de moda. Son piezas básicas e indispensables de cualquier buen fondo de armario y pueden ser reinventados y adaptados a las tendencias más actuales.

: Tanto la blusa blanca como los vaqueros son prendas atemporales que nunca pasan de moda. Son piezas básicas e indispensables de cualquier buen fondo de armario y pueden ser reinventados y adaptados a las tendencias más actuales. Un look neutro : El color blanco de la blusa y el tono azul del denim son colores neutros que combinan bien entre sí y con una amplia gama de otros colores y estampados (sobre todo a la hora de pensar en una chaqueta o calzado que complemente el look). Esto hace que sea muy sencillo añadir complementos que le den más personalidad al estilismo.

: El color blanco de la blusa y el tono azul del denim son colores neutros que combinan bien entre sí y con una amplia gama de otros colores y estampados (sobre todo a la hora de pensar en una chaqueta o calzado que complemente el look). Esto hace que sea muy sencillo añadir complementos que le den más personalidad al estilismo. Equilibrio entre lo cómodo y lo elegante: La blusa blanca siempre aporta un toque de elegancia y sofisticación al look, mientras que los vaqueros proporcionan comodidad, funcionalidad y un punto más informal. Al combinar ambas prendas conseguimos un perfecto equilibrio y un look de lo más armonioso.

Así es la blusa blanca de encajes de Zara de inspiración romántica

Se trata de una blusa confeccionada en hilatura de algodón con detalles de encajes en la zona del centro de la prenda. Presenta un cuello redondo con puntilla y las mangas largas acabada en puño con botones. Por cota la blusa se presentan detalle de bordados y entredoses a tono. Además, tiene un cierre en espalda con abertura y botón para que el cuello subido no resulte incómodo.

Además de con vaqueros, puedes llevar esta blusa con unos pantalones negros de tiro muy elevado, cinturón con maxihebilla y perneras muy anchas. Puedes complementar ese look con una blazer ajustada y cortita o romper con el romanticismo con una biker efecto piel. Una falda vaquera con cinturón de colores y zapatillas deportivas de estilo sencillo también es una posible opción para combinar este favorecedor estilismo. En cualquier caso, esta blusa blanca es un fichaje completamente atemporal que te salvará el look en más de una ocasión.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa blanca de encajes de Zara de inspiración romántica tiene un precio de 29,95 euros.