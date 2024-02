Vaqueros blancos de Mango: Son elásticos, hacen tipazo y sólo valen 20 euros.

Nunca se tienen suficientes vaqueros, por eso, una vez que nos estudiamos todas las tendencias en pantalones, tenemos claro que contar con un modelo en color blanco en el fondo de armario es clave para configurar los looks más elegantes, frescos y juveniles que lo que queda del invierno y de la próxima temporada. Ya sabemos cuáles son los vaqueros que van a arrasar esta primavera y tenemos claro que en esa lista no pueden faltar los vaqueros de color blanco, que favorecen a las bajitas y también a las más altas. No hay look que no suba de nivel con unos vaqueros blancos y este diseño de Mango, elástico, en tendencia, con efecto tipazo y por sólo 20 se convierte en la mejor de las elecciones.

De corte flare y con tejido elástico, estos vaqueros blancos de Mango ofrecen tantas posibilidades de combinaciones como ideas tengas en tu cabeza. Con una blusa vaquera, con un jersey de rayas marineras, con una camiseta y una americana... La combinaciones son casi infinitas y por sólo 20 euros puedes hacerlas posibles.

Por qué los vaqueros blancos siempre son tendencia

Hay prendas atemporales que siempre son tendencia y una de ellas son los vaqueros blancos. Al igual que ocurre con los jeans más básicos, los diseños blancos siempre se llevan porque son muy versátiles y combinan con cualquier prenda del armario. Además, ese color aporta un toque juvenil y veraniego a cualquier outfit y, a pesar de esa frescura, también son muy elegantes y sofisticados. Sólo hay que saber combinarlos según el contexto. Para los eventos más formales, blusas de seda o gasa, blazers, chaquetas estructuradas y tacones; para los contextos más informales, camisas fluidas, camisetas, jerséis y zapatillas deportivas.

Cómo combinar unos vaqueros blancos

A la hora de combinar unos vaqueros las blancos, las posibilidades son bastante similares a las de unos jeans al uso, aunque es preferible aprovechar la tonalidad para jugar con las prendas y crear otro tipo de looks. Tanto para el remate final del invierno, como para la inminente primavera, estas son algunas de las posibles combinaciones.

Vaqueros blancos con blusa de cuadros vichy y botas : No es necesario esperar a que suban las temperaturas para apostar por estos jeans, sólo hay que adaptarse a la climatología actual. Una blusa de cuadros vichy, siempre en tendencia, con unas botas o botines es la solución. La blusa, si es con cuello babero o con una lazada, mejor. Puedes cubrirte con un abrigo de color negro oversize.

: No es necesario esperar a que suban las temperaturas para apostar por estos jeans, sólo hay que adaptarse a la climatología actual. Una blusa de cuadros vichy, siempre en tendencia, con unas botas o botines es la solución. La blusa, si es con cuello babero o con una lazada, mejor. Puedes cubrirte con un abrigo de color negro oversize. Vaqueros blancos con sudadera gris y deportivas : Una combinación muy sport pensada para el día a día en la que la funcionalidad se vuelve de lo más chic gracias a los pantalones blancos. Siempre puedes rematar el outfit con una bomber holgadita y una gorra.

: Una combinación muy sport pensada para el día a día en la que la funcionalidad se vuelve de lo más chic gracias a los pantalones blancos. Siempre puedes rematar el outfit con una bomber holgadita y una gorra. Vaqueros blancos con camisa vaquera y botas cowboy : Un look muy fresco, juvenil y actual que sube de nivel gracias a las botas. Recuerda meter por dentro la camisa y apostar por un cinturón llamativo que le dé más personalidad al outfit.

: Un look muy fresco, juvenil y actual que sube de nivel gracias a las botas. Recuerda meter por dentro la camisa y apostar por un cinturón llamativo que le dé más personalidad al outfit. Vaqueros blancos con camiseta con mensaje y blazer : La clave para que los looks funcionen está en mezclar conceptos, estampados y texturas y en este outfit sucede todo eso. Si combinas los vaqueros blancos con una camiseta con mensaje o con un original dibujo, tendría un estilismo más básico. Añadirle la blazer rompe con la informalidad y le aporta un plus de estilo.

: La clave para que los looks funcionen está en mezclar conceptos, estampados y texturas y en este outfit sucede todo eso. Si combinas los vaqueros blancos con una camiseta con mensaje o con un original dibujo, tendría un estilismo más básico. Añadirle la blazer rompe con la informalidad y le aporta un plus de estilo. Vaqueros blancos con jersey en tonos ácidos: Olvida la clásica combinación del blanco y negro y juega con los tonos intensos y saturados para darle un toque muy alegre y juvenil al estilismo.

Así son los vaqueros blancos y elásticos de Mango

De corte flare (estrechos y ligeramente acampanados a partir de la rodilla), estos vaqueros blancos de Mango se presentan con un tiro bastante elevado y bolsillos. Muy favorecedores por su corte y con múltiples posibilidades de combinaciones, estos jeans, además, son elásticos, por lo que se adaptan perfectamente a la figura femenina y resultan comodísimos. Tienen un precio de 19,99 euros.