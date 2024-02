Los pantalones de vestir de Zara que llevan las bajitas esta primavera: Piernas más largas y efecto tipazo inmediato.

Uno de los principales problemas de las chicas bajitas es encontrar prendas que no les hagan perder centímetros. Los vestidos de punto que más se llevan esta primavera han resultado ser una buena opción porque tienen ese efecto piernas infinitas tan favorecedor, pero no sólo de estas prendas se componen los looks de la primavera. Los vaqueros y los pantalones de vestir, combinados con blusas bonitas, camisetas o jerséis, son un must en el fondo de armario de cualquiera, para las bajitas también.

Encontrar unos pantalones de vestir para llevar en primavera que hagan las piernas más largas y un tipazo inmediato se ha convertido en misión imposible para muchas, pero nada que no solucione una buena búsqueda entre nuestras firmas favoritas. En ese proceso, hemos descubierto en Zara los pantalones de vestir que aman las bajitas y que llevarán esta primavera. Son azules, tienen el tiro alto, alargan las piernas un par de centímetros y hacen tipazo máximo.

Cómo llevar los pantalones para que alarguen las piernas

No sólo los pantalones son responsables de estilizar la figura, cómo los combinemos es clave para alargar las piernas y tener ese efecto tipazo inmediato. Estas son algunas recomendaciones de estilo a la hora de llevarlos y alargar las piernas.

Con un top corto o con la camisa metida por dentro : La idea es que la parte superior se vea mucho más pequeña en proporción con las piernas. Un top en versión cropped o una camisa o camiseta metida por dentro pueden ser una buena opción.

: La idea es que la parte superior se vea mucho más pequeña en proporción con las piernas. Un top en versión cropped o una camisa o camiseta metida por dentro pueden ser una buena opción. Con una chaqueta corta : Si en los pantalones ajustados están prohibidas por que acortan las piernas, en los pantalones anchos son el mejor de los aliados. Esta combinación enmarca la cintura y deja que la zona de las piernas se vea mucho más alargada.

: Si en los pantalones ajustados están prohibidas por que acortan las piernas, en los pantalones anchos son el mejor de los aliados. Esta combinación enmarca la cintura y deja que la zona de las piernas se vea mucho más alargada. Con tonos monocromáticos : La sensación de bloque es la mejor herramienta para hacer que la figura se vea mucho más alargada y armoniosa. Aunque eso ni implica que el estilismo deba ser aburrido, hay múltiples posibilidades y los complementos, como pañuelos, pendientes y collares, también juegan un papel muy importante.

: La sensación de bloque es la mejor herramienta para hacer que la figura se vea mucho más alargada y armoniosa. Aunque eso ni implica que el estilismo deba ser aburrido, hay múltiples posibilidades y los complementos, como pañuelos, pendientes y collares, también juegan un papel muy importante. Evita los elementos horizontales: Las rayas marineras nos encantan, pero suelen ensanchar la figura y, además, pueden dividir visualmente el cuerpo y hacer que las piernas parezcan más cortas.

Por qué hacen tipazo los pantalones de Zara

La primera premisa de la que deben partir unos pantalones para hacer tipazo es que tengan la cintura elevada y esto lo cumplen a rajatabla los de Zara. Aunque no son las únicas características que lo convierten en unos pantalones imprescindibles para que las bajitas alarguen sus piernas y se vean mucho más estilizadas.

Cintura alta : Lo principal a la hora de configurar cualquier look es cumplir con la regla de los dos tercios. Esto implica que la figura debe quedar dividida en dos, ocupando la prenda inferior dos tercios del cuerpo. Los pantalones de tiro alto lo consiguen con sólo elevar el talle a la zona de la cintura.

: Lo principal a la hora de configurar cualquier look es cumplir con la regla de los dos tercios. Esto implica que la figura debe quedar dividida en dos, ocupando la prenda inferior dos tercios del cuerpo. Los pantalones de tiro alto lo consiguen con sólo elevar el talle a la zona de la cintura. Piernas rectas y algo holgadas : Las prendas rectas acentúan la verticalidad de la cintura y eso es clave a la hora de ganar centímetros. Si, además, son holgadas, podemos disimular la zona de las caderas y la tripa al no quedar tan evidenciadas como con una prenda ajustada.

: Las prendas rectas acentúan la verticalidad de la cintura y eso es clave a la hora de ganar centímetros. Si, además, son holgadas, podemos disimular la zona de las caderas y la tripa al no quedar tan evidenciadas como con una prenda ajustada. Pinzas : Aunque son un arma de doble filo según cómo estén colocadas, las pinzas suelen aumentar la sensación de verticalidad y le dan algo más de holgura a la zona de la tripa, haciendo que la prenda sea mucho más cómoda y favorecedora.

: Aunque son un arma de doble filo según cómo estén colocadas, las pinzas suelen aumentar la sensación de verticalidad y le dan algo más de holgura a la zona de la tripa, haciendo que la prenda sea mucho más cómoda y favorecedora. Colores neutros: Preferiblemente, oscuros. La sensación de homogeneidad sólo se consigue con prendas que se presentan en tonalidades básicas. Esa homogeneidad es clave para que la figura se vea armoniosa. Si, además, es un color oscuro, el efecto tipazo es mucho más notable.

Así son los pantalones de Zara que alargan las piernas y hacen tipazo

Como la mayoría de pantalones que hacen tipazo, éste de Zara se presenta con el tiro bastante alto, en un tejido muy fluido y con las perneras anchas y holgadas. En un intenso color azul, los pantalones tiene un cierre frontal en el interior para que puedas dejar la cintura al aire. Son un poco más cortos de lo habitual, por lo que las bajitas podrán llevarlos con zapatillas deportivas sin necesidad de cogerles el bajo. Además, cuenta con unas estratégicas pinzas en ambos laterales de la prenda para que el efecto tipazo sea mucho más notable.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de vestir de Zara tienen un precio de 39,95 euros.