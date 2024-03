De lunares y camisero, el vestido de Primark que las invitadas andaluzas llevan a una boda de mañana.

La temporada alta de bodas está por comenzar y pronto empiezan a sucederse los eventos nupciales con la complicación que ello supone para la búsqueda del look de invitada perfecta. En Andalucía, hay una ley no escrita que asegura que, cuando no sepas qué ponerte para una boda, debes recurrir a los lunares. El estampado regional por antonomasia (herencia de la moda flamenca) se adueña de los estilismos más top de invitada. Aunque también podemos verlo en forma de sudadera de lunares o como alternativa al traje de flamenca.

Si hablamos de un look de invitada con este estampado, lo primero que se nos viene a la cabeza es un vestido de lunares y es, sin duda, la mejor opción. Sobre todo si se trata de un diseño elegante y bastante económico. Todas estas características las cumple el vestido de lunares camisero de Primark, que se ha convertido en el favorito de las invitadas andaluzas para llevar a una boda de mañana en primavera.

Vestido de lunares, el perfecto look de invitada de primavera

Las tendencias en invitada cada vez son más sencillas y minimalista, tanto en las formas como en los estampado. Aunque hay un print que nunca pasa de moda y siempre es la mejor elección para un perfecto look de invitada. Hablamos, como no podía ser de otra forma, del estampado de lunares, que siempre es protagonista de los estilismos más ssofisticados.

A pesar de que el estampado de lunares puede presentarse en cualquier color y siempre será buena opción, para las invitadas es preferible que el fondo sea azul y el lunar en blanco. No sólo es el más clásico y acertado, también es el que más elegancia aporta a un look de invitada. A la hora de combinarlo, la elección de los complementos es muy sencilla. No hay que olvidar que se trata de un evento de mañana y primaveral, por lo que los colores alegres deben estar muy presentes. Al ser el vestido en una tonalidad oscura, se recomienda avivar el estilismo con detalles en rojo (como puede ser el labial, la cartera o los zapatos) o mantener la sobriedad con los tonos maquillaje.

Así es el vestido de lunares y camisero de Primark que conquista a las andaluzas

Con un diseño de corte camisero, este vestido tiene todos los ingredientes para triunfar en una boda de mañana de primavera. Largo hasta media pierna, el vestido se presenta con un estampado de lunares blancos sobre un fondo azul, muy elegante. Las mangas son largas y el cuello típicamente camisero, que puedes llevar abierto o cerrado. Si vas a apostar por él en una boda de primavera, es mejor que lo lleves cerrado para darle un toque mucho más elegante y menos informal. Para darle un toque todavía más flamenco y andaluz, el vestido presenta un volante al final de la falda.

Aunque el tejido, a priori, pueda parece más informal, el diseño en su conjunto es muy propio para las invitadas a bodas de mañana, sólo tienes que combinarlo con unas sandalias de tacón en azul y marcar tus labios de rojo. Si no te convence para un evento tan formal, puedes apostar por él en un bautizo o una comunión, incluso podría ser la alternativa perfecta al traje de flamenca en la Feria de Abril de Sevilla.

Disponible desde la talla 34 hasta la 54, el vestido de lunares y camisero de Primark tiene un precio de 22 euros.