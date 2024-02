El vestido de lunares de Zara, la alternativa económica al traje de flamenca esta Feria de Abril.

Las más precavidas ya están buscando looks para todos los eventos de primavera que se aproximan. Uno de ellos es la Feria de Abril, que no sólo congrega a sevillanas y tampoco se reduce en exclusividad a seguir las tendencias en moda flamenca. Hay veces en las que toca plantearse looks alternativos al traje de flamenca, ya sea para la noche del pescaíto, para una mañana de Feria en la que el calor aprieta o porque no se tienen trajes de flamenca suficientes para todo lo que dura la fiesta.

Una opción segura y alternativa al traje de flamenca pasa por combinar unos pantalones palazzo con una chaqueta blanca que parece de lujo, pero el acierto seguro pasa por fichar un vestido de lunares como el que acaba de llegar a Zara. Cómodo, fresquito y muy elegante, este vestido de lunares es la alternativa perfecta (y low cost) al traje de flamenca en la Feria de Abril.

A la Feria de Abril, siempre con lunares

No es obligatorio ir a la Feria de Abril vestida de flamenca, ni mucho menos. Apostar por un look de calle de inspiración flamenca es algo que cada vez se impera más entre muchas mujeres y para ellas hay múltiples opciones de estilo. Todas con lunares, eso sí. Porque se puede ir a la Feria sin vestir de flamenca, pero no sin el estampado por antonomasia. Ya sea en una blusa, en una falda, en unos pantalones o en un vestido.

La mayoría de las firmas siempre cuentan entre sus colecciones de primavera propuestas con lunares y así resulta bastante sencillo pensar en una alternativa al traje de flamenca. Sobre todo si son low cost. En el caso de un vestido de lunares, no sólo es la alternativa perfecta al traje de flamenca por el estampado, también porque resulta muy cómodo, fresco y fácil de combinar. Prácticamente sólo tendrás que pintar tus labios de rojo y ya tendrás el estilismo flamenco más top.

Así es el vestido de lunares de Zara alternativo al traje de flamenca

Además del elegantísimo estampado de lunares, este vestido de Zara tiene muchos ingredientes para convertirse en la opción perfecta para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca. Muy cortito, el diseño presenta un corte que divide la pieza en dos. Holgado, pero enmarcado en la cintura, el vestido deja la zona del pecho bastante fluida y con un escote caído muy favorecedor. En cuanto a la falda, se presenta bastante vaporosa y con mucho movimiento. Es de mangas largas, que se presentan ligeramente abullonadas.

Para un look de Feria de Abril las opciones de combinación son múltiples. Nuestra favorita es la que combina unas sandalias con plataforma (pensando siempre en la comodidad) y un bolso muy minimalista cruzado. Éste puede presentar detalles de colores (como el rojo) para darle al look un toque más alegre y menos sobrio. Recuerda pintar tus labios en un intenso color granate y apuesta por un sencillo ahumado de ojos que potencie una mirada felina. En el caso del cabello, tienes dos opciones. Puedes dejar tu melena suelta con unas ondas despeinadas o recogerte el pelo en una coleta baja y deshecha con mechones sueltos alrededor de la cara que enmarquen tu rostro.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara alternativo al traje de flamenca tiene un precio de 29,95 euros.