El vestido de lunares de Sfera definitivo para ir a la Feria de Abril de Sevilla sin vestir de flamenca.

Parece que todavía queda mucho para la Feria de Abril de Sevilla, pero lo cierto es que está a la vuelta de la esquina. Este 2024 todo se adelanta y es por eso por lo que muchas ya han empezado la búsqueda del look con el que pisarán el albero este año. Las que siguen las tendencias en moda flamenca saben ya cómo será su traje de flamenca, las que prefieren una alternativa al lunar hacen malabares para encontrar la combinación perfecta entre su chaqueta blanca que parece de lujo y ese vestido rojo que hace tipazo máximo. Tanto unas como otras saben que los lunares son la fuente de inspiración máxima, por eso el último hallazgo en Sfera es tan maravilloso.

Se trata de un vestido de lunares que se convierte en el look definitivo para ir a la Feria de Abril de Sevilla sin vestir de flamenca. Un diseño en el que los lunares son los absolutos protagonistas y en el que también hay lugar para los volantes, símbolo indiscutible de la flamencura máxima. A un precio bastante asequible, este vestido de lunares de Sfera también puede convertirse en el look para otra clase de eventos primaverales y tener una segunda vida cuando acabe la Feria de Abril de Sevilla,

La alternativa al vestido de flamenca esta Feria de Abril

Ir a la Feria de Abril de Sevilla no es sinónimo de tener que llevar un traje de flamenca. Bien porque no te ves con uno de estos diseños, bien porque no eres de Sevilla o bien porque prefieres un estilismo mucho más cómodo y fresco para pasear por el Real, las alternativas a los lunares son múltiples. La clave es saber mantener la esencia flamenca en el look si que resulte excesiva. Con el estampado de lunares como protagonista en la mayoría de las alternativas al traje de flamenca, una de las mejores opciones es la de un vestido, como este de Sfera.

Apostar por un vestido no sólo es sinónimo de elegancia, que también podemos conseguir con propuestas como un mono o un conjunto dos piezas, ya sea de falda y top o de blusa y pantalones, garantiza un outfit de lo más cómodo. Por lo general, en la Feria de Abril suele hacer bastante calor, por lo que la opción más fresquita siempre es la más recomendada. Eso por no hablar de lo sencillo que resulta combinarlo. Unas sandalias de tiras, en el mismo color del vestido o jugando al contraste con un intenso rojo, o unos tacones sensatos y cerrados pueden ser una buena opción, En cuanto al bolso, mejor una cartera pequeña o un bolso en versión mini que puedas cruzar y que te garantice esa comodidad.

Así es el vestido de lunares de Sfera para la Feria de Abril

De la nueva colección de Sfera, este vestido de lunares lo tiene todo para triunfar esta primavera, ya sea para ir a la Feria de Abril de Sevilla o para marcarte el lookazo más elegante de la temporada. Con un fondo negro y unos lunares de un tamaño perfecto (ni demasiado grandes ni excesivamente pequeños), el vestido tiene todos los ingredientes que las andaluzas buscan en un estilismo de inspiración flamenca. En primer lugar, los ya citados lunares, en segundo, el vestido de Sfera presenta unos favorecedores volantes que recorren la prenda desde el escote hasta el bajo, que tiene un largo midi. Semistransparente, este vestido se presenta con mangas largas en un tejido muy vaporoso, lo que lo hace perfecto para las temperaturas primaverales que parecen estivales.

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido de lunares de Sfera para ir a la Feria de Abril de Sevilla sin vestir de flamenca tiene un precio de 49,99 euros.