Las blusas con lazada que enamoran a las chicas con más estilo esta primavera.

Esta primavera hay dos prendas que destacan por encima del resto y las dos cumplen funciones similares. Por un lado están los jerséis off shoulders y, por otro, las blusas con lazada. Tendencias indiscutibles de esta primavera, las blusas con lazada se han convertido en el objeto de deseo de las chicas con más estilo y, al igual que ocurre con la sudadera de lunares, no dudan en combinarlas con vaqueros, faldas, pantalones de vestir en incluso petos.

Además de verlas en los escaparates, las blusas con lazada se han adueñado de Instagram y se han convertido en las favoritas de las influencers con más personalidad, que no dudan en llevarlas en sus looks de diario y también en los outfits más sofisticados. Si tú también te has enamorado de esta irresistible prenda, sigue leyendo para descubrir dónde puedes comprar las súper en tendencia blusas con lazada.

Así son las blusas con lazada que más se llevan esta primavera

Esta primavera la tendencia coquette, que no es más que apostar por un estilo más romántico y dulce, se impone en el street style. Entre sus características, destacan el gusto por los tonos pastel (sobre todo los rosas, celestes y malvas) y la apuesta por los lazos y los encajes. Estos detalles, que recuerdan a un estilo más dulce, no tienen por qué estar presentes todos a la vez en un mismo look. Es el caso de las lazadas, que se desmarcan un poco de ese exceso de romanticismo y se presentan en blusas de infinitas tonalidades.

Un básico de fondo de armario, las blusas suben de nivel si se les añade algún detalle que las distinga del resto y, en el caso de las lazadas, esa distinción es máxima. A diferencia de las blusas con detalles como las chorreras o los volantes, las que presentan lazada no se observan tan sobrecargadas, al contrario, más bien le abortan un toque muy elegante al estilismo. A la hora de combinarlas las puedes llevar así:

Con vaqueros y bailarinas : Un estilismo clásico y con un toque french chic perfecto para tus looks de diario.

: Un estilismo clásico y con un toque french chic perfecto para tus looks de diario. Con una falda midi y sandalias de tacón : Si quieres apostar por un toque más elegante y refinado sin que resulte excesivamente formal, esta debe ser tu apuesta.

: Si quieres apostar por un toque más elegante y refinado sin que resulte excesivamente formal, esta debe ser tu apuesta. Con falda recta y deportivas : Nada mejor que combinar tendencias contrapuestas para crear un look de impacto. Lo romántico de la blusa y la falda se ve contrarrestado por la informalidad de las deportivas.

: Nada mejor que combinar tendencias contrapuestas para crear un look de impacto. Lo romántico de la blusa y la falda se ve contrarrestado por la informalidad de las deportivas. Con pantalones de vestir y blazer : Un estilismo effortless ideal para los días de diario en los que quieras vestir de forma un poco más especial.

: Un estilismo effortless ideal para los días de diario en los que quieras vestir de forma un poco más especial. Con un peto y deportivas: Ficha un peto con un original estampado y combínalo con una blusa con lazada de color intenso y unas deportivas de estilo retro.

Dónde comprar las blusas con lazada más en tendencia

Las habrás visto en redes sociales y también te habrás enamorado de ellas. No es para menos. Las blusas con lazada tienen ese toque romántico y especial con el que muchas veces queremos subir de nivel nuestros looks. Muy presentes esta temporada de primavera (sobre todo ahora que la tendencia coquette está en su máximo esplendor), las blusas con lazada están en todas partes, pero las que más saben de estilo han fichado unos modelos recién llegado a El armario de Paola.

Esta coqueta boutique del barrio de Triana (se encuentra en la calle Castilla, pero hacen envíos a toda España) acaba de lanzar su colección de primavera y en ella se observan las tendencias más top del momento (además de propuestas en trajes de flamenca, mantoncillos y complementos). Entre esas tendencias destacan las famosas blusas con lazada, que ya han llevado influencers como Bearuma, Carlota Huelva o Inés Lacart. Combinadas con vaqueros, faldas o incluso los tan de moda petos con volantes de la propia firma, estas blusas son todo un bestseller en El armario de Paola y las hay en diferentes colores y diseños, desde el romántico blanco, al original naranja, pasando por los tejidos denim o las rayas.