Los 5 vestidos de Lefties más cómodos y fresquitos que llevarás con zapatillas este verano.

El imnportante ascenso de las temperaturas invita a soñar con el verano, con las largas jornadas de playa, las terrazas con mojitos y los looks con los que presumir de bronceado. Los vaqueros blancos de estilo ibicenco ya no sólo están en tu imaginación, ahora son una realidad que compite con el vestido de lunares, el camiseo y el de cuadros vichy. Aunque no son los únicos vestidos que se lleman este verano.

Con la colección estival de Lefties recién estrenada, es el momento de echar un vistazo a los 5 vestidos más cómodos y fresquitos que llevarás con zapatillas este verano, aunque Rocío Osorno los llevará con taconazo. Son sueltecitos, en tejidos ligeros y su largo midi los convierte en piezas todoterreno más que aptas para los días más calurosos. Echa un vistazo a estas propuestas y ten a mano tus zapatillas más cómodas.

Así son los vestidos cómodos y fresquitos de Lefties que llevarás con zapatillas este verano

La nueva colección de verano de Lefties viene cargada de prendas fresquitas y cómodas muy propias para los looks estivales básicos del día a día. Entre sus novedades más destacadas, hay que mencionar los vestidos cómodos y fresquitos que llevarás con zapatillas este verano. Todos se presentan en largo midi (aunque hay algunos diseños más mini que también merecen especial mención) y todos son bastante sueltos y fluidos. Amabas acaracterísticas son claves a la hora de plantear un estilismo de verano que se adapte a las temperaturas y al ritmo frenético del verano.

Además de ser diseños bastante fluidos y muy cómodos, algo que tienen en común estos vestidos de lefties es que todos los puedes llevar con zapatillas deportivas y el resultado es sobresaliente. Quizás ha llegado el momento de que sustituyas las súper en tendencia samba de Adidas y las cambies por unas lonetas básicas de verano (del estilo a las Converses).

Rojo y con paneles

Es uno de los diseños clásicos de verano a los que Lefties nos tiene acostumbradas y no podemos estar más contentas de que vuelva a llevarse un verano más. Con un largo midi y paneles, este vestido túnica es ideal para llevarlo con unas zapatillas de caña un poco más alta. En blanco siempre es un acierto, pero puedes combinar este vestido con unas zaptillas negras o en tonos a contraste (rosa fucsia, verde, tejido denim). Este vestido de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

De mezclilla y con volantes

Este tejido siempre funciona bien en verano porque es muy cómodo y fresquito. Además, las tonalidades de este diseño están muy en tendencia. El detalle del volante en el bajo de la falda le aporta volumen al vestido, mientras que las mangas, ligeramente abullonadas, le dan un toque muy romático. El vestido de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.

El clásico de flores

No es verano si no apuestas por un look con un vestido de flores. Este de Lefties tiene los ingredientes necesarios para convertirse en uno de los más buscados. Con unas zapatillas blancas y una cazadora vaquera (para las noches en las que refresque), este vestido te dará los mejores resultados. Tiene un precio de 15,99 euros.

Negro y con mangas abullonadas

Nunca se tienen suficientes vestidos negros en el fondo de armario y siempre es un buen momento para fichar otro diseño. En este caso, el vestido presenta un largo midi, con un volante al final de la falda, y todo el frontal abotonado. Destacan las mangas abullonadas. Podrás llevarlo con unas zapatillas deportivas bajas en algún color atrevido. Este vestido de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.

Rojo y de corte imperio

Aunque su diseño nos hace plantearnos la posibilidad de llevar este vestido con unas sandalias de tacón para un evento más formal, preferimos hacer de él el uniforme del verano y combinarlo con las zapatillas deportivas de color blanco. Este vestido de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.