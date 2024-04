Mango tiene los vaqueros blancos estilo ibicenco que llevarás con sandalias y top de crochet este verano.

Los vaqueros blancos siempre triunfan en verano. Son esa prenda atemporal, fresquita y básica que aguarda durante todo el año en el armario a la espera de que el mercurio ofrezca una tempertarura adecueda que haga posible volver a usarlos. Con los termómetros en un asecnso imparable, esta temporada de primavera verano, los pantalones blancos están mucho más en auge y los podemos ver en la mayoría de colecciones de nuestras firmas favoritas. Competencia directa de la falda blanca, que también ha experimentado un fuerte crecimiento esta primavera verano, los vaqueros blancos casi siempre se combinan con una blusa de rayas elegante y unas deportivas, pero después de ver que el estilo ibicenco es el que se impone, las combinaciones se antojan muy diferentes.

Bastante anchos y con el tiro muy alto, los vaqueros blancos de Mango de estilo ibicenco son perfectos para un look bohemio este verano. Muy cómodos y fresquitos, estos vaqueros piden a gritos que los lleves con sandalias y top de crochet este verano. Ideales para un look fluido y relajado, estos vaqueros blancos se convertirán en una pieza clave de tus looks estivales.

Pantalones blancos, sandalias y top de crochet, el combo perfecto del verano

Los vaqueros blancos son esta pieza versátil y súper ponible que te soluciona el look de verano, vayas donde vayas y hagas lo que hagas. Una blusa de rayas, una camisa con estampado de cuadros vichy, una camiseta de estilo grunge o un top lencero suelen combinar bastante bien con este tipo de prendas, aunque el rollo ibicenco pide a gritos otra combinación de estilo.

Da igual si has estado en Ibiza o si visitar la isla esté dentro de tus planes próximamente, el estilo ibicenco no entiende de geografías y siempre se convierte en el favorito de las chicas bohemias cuando llega el verano De ahí que una de las combinaciones favoritas entre las amantes de lo boho sea complementar sus vaqueros blancos con unas sandalias y un top de crochet. Puedes rematar el estilismo con un bolso tip bandolera, tambiñen de crochet, y accesorios como brazaletes o collares de cuencas. En este caso el papel del cinturón es fundamental. Evita los tonos excesivamente claros y mejor apuesta por un cinturón en tonos camel bastante oscuros.

Así son los vaqueros blancos de Mango estilo ibicenco que llevarás con sandalias este verano

Bastante anchos, los vaqueros blancos de Mango presentan un corte wide leg, con la pernera suelta desde la cadera. Su tiro es bastante elevado, por lo que resultan de lo más favorecedores. El tejido vaquero, bastante más rígido que otros que son tendencia en verano, le dan a la prenda mucho más cuerpo y un toque informal que se asemeja basante con el estilo ibicenco. Presenta un cierre con botón y bolsillos tanto en el frontal como en los laterales.

A la hora de combinarlos, puedes hacerlo con blusas y camisetas gráficas, da igual el estilo o los colores. Aunque la manera más adecueda para hacerlo, por aquello del estilo ibicenco, es combinándolos con unas sandalias planas y un top de crochet. Unas zapatillas de esparto o unas deportivas también pueden dar muy buenos resultados y son perfectas para un look todoterreno de lo más cómodo.

Disponinbles desde la talla 32 hasta la 46, los vaqueros blancos de Mango con estilo ibicenco que llevarás este verano con sandalias y top de crochet tienen un precio de 29,99 euros.