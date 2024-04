Rocío Osorno agota en Zara el look alternativo al traje de flamenca perfecto para la Feria de Abril.

Cuando pensábamos que ya se habían hecho todas las propuestas alternativas al traje de flamenca para la Feria de Abril, va Rocío Osorno y comparte en su perfil de Instagram el que ya es uno de los mejores estilismos de inspiración. La influencer ha compartido propuestas de looks para lo noche del pescaíto, que van desde el clásico mono negro al siempre acertado vestido rojo, y ha sido muy aplaudida por ello, pero su última recomedación es la que más aplausos ha generado. Tanto es así, que su look alternativo al traje de flamenca perfecto para la Feria de Abril se ha terminado agotando en Zara.

Ideal también para cualquier evento de primavera de mañana (bautizos y comuniones e incluso alguna boda), el look de Rocío Osorno tiene todos los ingredientes para ser la perfecta alternativa al traje de flamenca. El color, el diseño, el largo, lo favorecedor que resulta... Todo suma en este conjuntanzo con el que ir espectacular a la Feria de Abril y, si te has quedado con las ganas, tranquila, te proponemos otras opciones bastante similares que también puedes encontrar en Zara.

Así es el look alternativo al traje de flamenca perfecto para la Feria de Abril de Rocío Osorno

No para de compartir en redes propuestas de estilismos para la Feria de Abril. Desde trajes de flamenca (aunque todavía no conozcamos los detalles de su nueva colección), a looks para la noche del pescaíto o alternativas al traje de flamenca. El último, a pesar de no ser una opción para el alumbrado, es uno de los que más sensación ha causado. Quizás por su alegre colorido o porque también es una opción perfecta para otros eventos de mañana (comuniones, bautizos), el look de falda y body con volantes de Zara de Rocío Osorno se ha convertido en un visto y no visto en la web del buque insignia de Inditex.

El estilismo se compone de una falda midi con estampado floral, en tallas que van desde la XS hasta la XL y con un precio de 35,95 euros, y un top con volantes en color fucsia, con tallas que van desde la S hasta la L y tiene un precio de 17,95 euros. La falda está agotada en todas las tallas, mientras que del top quedan muy pocas unidades disponibles.

Looks similares al de Zara de Rocío Osorno para la Feria de Abril

El look de Rocío Osorno es, sencillamente, espectacular. Tiene todos los componentes para ser la alternativa perfecta al traje de flamenca, colores, volantes, composición, y es por eso que, nada más colorgarlo en su perfil de Instagram, tanto la falda como el body se han agotado en todas sus tallas (del body rosa aún quedan algunas unidades sueltas). Pero, tranquila, en Zara siempre hay opciones similares que pueden cumplir las expectativas creadas con el estilismo de Rocío Osorno. A continuación os proponemos un total look con concepto similar en otras tonalidades y otra falda para las que tengan la suerte de poder fichar el body fucsia de Rocío Osorno.

El body es el mismo que el de Rocío Osorno, sólo que en color blanco. Muy ponible y fácil de combinar, te proponemos que lo luzcas esta Feria de Abril con otra falda, en color azul, de la nueva colección de Zara. Está disponible desde la talla S hasta la L (en esta última ya quedan pocas unidades) y tiene un precio de 17,95 euros.

La idea al combinar el body de volantes de Zara con esta falda de flores azules es crear un look similar al de Rocío Osorno como alternativa al traje de flamenca en la Feria de Abril, pero esta vez en tonos más fríos. Al igual que el look de Rocío Osorno, también es ideal para llevarlo a un evento de mañana, como una Comunión o un bautizo. En el caso de la falda, está disponible desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 35,95 euros.

Quizás con el body rosa fucsia nos parezca una opción algo arriesgada porque las tonalidades no terminan de combinar muy bien entre sí, pero quieda igualmente bien con el body de color blanco. En este caso, la falda está disponible desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 39,95 euros.