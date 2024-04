Rocío Osorno tiene looks más elegantes y ponibles para la noche del pescaíto de la Feria de Abril.

La noche del pescaíto es, sin duda, la más especial de la Feria de Abril. A partir de las doce da comienzo la semana grande de Sevilla y en los momentos previos muchos se reúnen (ya sea en una caseta, en algún restaurante de los aledaños o en el domicilio de algún buen anfitrión) para comer pesacíto y esperar el almubrado. Para ese momento tan especial, encontrar el look perfecto es clave. Estudiadas las claves para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca, toca buscar ese modelito con el que estar elegante.

Muchas habrán fijado su vista en el clásico mono nergo que puedes combinar con casi todo, mientras que otras aún dudan sobre si comprarse el vestido rojo que afina la cintura o seguir en la búsqueda del look perfecto. Antes de seguir con tal misión, deberías echar un vistazo a los looks más elegantes y ponibles que tiene Rocío Osorno para la noche del pescaíto de la Feria de Abril. Los ha compartido en un post de Instagram y nosotras hemos seleccionado seis de sus propuestas para que te sirvan de fuente de inspiración.

"Esta noche da cabida a mucha variedad de looks siguiendo las claves de inspiración noche/elegante y si es con un toque flamenco mucho mejor. Quedan perfectos vestidos y faldas midi, monos, trajes y SÍ a lentejuelas, encajes, estampados, plumas... Lo único que no os recomendaría es vestidos largos ni vaqueros. Blanco, rojo y negro siempre son acierto aunque este último es el protagonista indiscutible de la noche, ante la duda, un vestido midi negro con unos buenos complementos y un mantón por encima y look perfectísimo para la noche del alumbrado", escribía la influencer en uno de sus posts más visitados.

Un look todo al negro con mantón de Manila alebro

El negro es una opción que siempre funciona para la noche del pescaíto, pero quizás pequemos de hacer siempre las mismas combinaciones. Negro y lunares suele ser la más extendida, pero Rocío Osorno va un paso más allá y combina un espectacular vestido negro de Zara con un mantón de Manila en color albero. El pelo recogido no puede tener una esencia más flamenca.

El mono rojo de Zara con mantón de Manila negro

De nuevo Zara. Rocío Osorno encuentra en el buque insignia de Inditex el mejor de los armarios para dar con la fuente de inspiración necesaria para todos sus eventos. Todo apuenta a que este mono de flores en 3D será uno de los que más se vean en la Feria de Abril y, después d ever cómo lo combina Rocío Osorno, tenemos claros los motivos.

Un conjunto dos piezas en morado

Ella misma ha recomendado no apostar por prendas que lleguen hasta el suelo, pero este conjunto de dos piezas en morado bien merece hacer una excepción. El look es de Sfera, lo puedes combinar con dorado y también es una opción perfecta para un almuerzo en la Feria de Abril.

En blanco y con falda, también para una mañana de Feria

El blanco es uno de los colores que pertenecen al trío básico de Feria (blanco, negro y rojo) y por el que a muchas se nos olvida apostar en favor del negro. Compuesto por una falda y una blusa de Zara, este conjunto es rompedor para la noche del pescaíto. Rocío Osorno lo combina con tonos nude, pero también puedes hacerlo con dorado.

La elegancia del negro para la noche del pescaíto

El negro es uno de los colores más elegantes, de ahí que se encuentre entre los favoritos de Rocío Osorno para la noche del pescaíto. En este caso, la influencer apuesta por una falda de encajes semitransparete de Zara y lo combina con una blazer del mismo color con un generoso escote en pico que ayuda a parecer más alta.

Rojo y con flor flamenca

De nuevo el rojo y de nuevo una flor en 3D para acaparar todas las miradas. Esta opción de Mango tiene toda la pinta de que va a ser una de las más vistas en la Feria de Abril y, después de ver el espectacular motivo en flor, entendemos las razones.