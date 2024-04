El mono negro de Mango, el mejor look para la noche del pescaíto de la Feria de Abril.

Lo noche del pescaíto es la más especial de la Feria de Abril. Esa noche da comienzo una de las semanas más grandes de Sevilla y para tal ocasión es importante saber cumplir las claves para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca. Una de las opciones con las que siempre se triunfa esa noche es recurriendo al clásico mono negro, aunque un vestido rojo también es una opción ideal para tal evento.

Si lo que queremos es ir a lo seguro, sentirnos cómodas y tener múltiples opciones a la hora de combinar un look, la opción del mono negro coge mucho más peso. Sobre todo después de ver este mono negro de Mango, que es perfecto para la noche del pescaíto. No necesitarás mucho para elevar el estilismo a la categoría de sobresaliente. Un mantón de manila, en tonos marfil, verde agua o incluso albero es el mejor complemento para esta prenda con la que dar el pistoletazo de salida a la Feria de Abril por la puerta grande,

Por qué un mono negro es el mejor look para la noche del pescaíto

Lo primero que nos hace pensar que un mono negro es el mejor look para la noche del pescaíto es su color. Sobrio, elegante y muy fácil de combinar, el negro es uno de los colores favoritos para esta noche, aunque tambiién se ven diseños en blanco y rojo (los otros colores flamencos por antonomasia). Aunque esta cualidad no es la única que hace del mono negro la mejor de las opciones.

El color : Ya hemos dicho que el negro es uno de los colores más elegantes y mejor combinables de toda la gama cromática y no reafirmamos. Puedes apostar por un look total black, pero también añadirñe lunares, algún detalle en rojo o en marfil o apostar por colores más vivos.

: Ya hemos dicho que el negro es uno de los colores más elegantes y mejor combinables de toda la gama cromática y no reafirmamos. Puedes apostar por un look total black, pero también añadirñe lunares, algún detalle en rojo o en marfil o apostar por colores más vivos. La comodidad : A pesar de que un mono, a priori, pueda parecer una prenda incómoda (sobre todo cuando toca ir al baño), al ser una pieza enteriza no tendremos que preocuparnos porque todo esté siempre en su sitio. El diseño se ajusta a nuestro cuerpo y a nuestros movimientos.

: A pesar de que un mono, a priori, pueda parecer una prenda incómoda (sobre todo cuando toca ir al baño), al ser una pieza enteriza no tendremos que preocuparnos porque todo esté siempre en su sitio. El diseño se ajusta a nuestro cuerpo y a nuestros movimientos. El resultado: Siempre que apostemos por un determinado looka hay que buscar que se cumpla la regla de los dos tercios y con prendas combinadas a veces resulta más complejo. El mono ya tiene cumplida en la propia prenda esa regla, ya que suele presentar un corte en la cintura que deja que la zona superior ocupe un solo tercio del total de nuestra figura. Además, al ser las perneras rectas y saliendo desde la cintura, se fomenta el efecto piernas infinitas.

Así es el mono negro de Mango, el mejor look para la noche del pescaíto de la Feria de Abril

A diferencia de otros monos, en el caso del de Mango hay una característica que lo convierte en la opción perfecta para la noche del pescaíto y no es su precio, aunque resulta bastante económico. Con la pernera recta y bastante fluida, su largo no llega al tobillo, por lo que no será necesario apostar por un taconazo para evitar que el bajo del mono termine manchado de albero. Además, así podrás apostar por un calzado más especial porque se verá todo el rato. En un tejido plisado, este mono presenta un cuello a la caja y las mangas a la sisa, dejando el hombro cubierto.

El diseño trae incorporada una lazada con la que enmarcar la figura, pero al tratarse de un diseño bastante sencillo, lo que proponemos es cambiar este elemento por un pañuelo de lunares y añadirle un toque flamenco. Además del color negro, lo que hace que este diseño sea especial para la noche del pescaíto es que es tan sencillo, que podrás añadirle todos los elementos que se te ocurran sin que resulte demasiadosobrecargado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono negro de Mango que es el mejor look para la noche del pescaíto de la Feria de Abril tiene un precio de 29,99 euros.