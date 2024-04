El mono negro de flores de Zara que las andaluzas llevan la noche del pescaíto en la Feria de Abril de Sevilla.

Ahora si que sí, la cuenta atrás para la Feria de Abril de Sevilla ha comenzado. Toca ultimar los detalles del traje de flamenca, repasar los complementos y, cómo no, pensar en el look perfecto para la noche del pescaíto. El arranque de la Feria de Abril siempre suele estar protagonizado por un vestido de lunares, ya sea de inspiración flamenca o el más bonito de la primavera, aunque también hay opción para otro tipo de conjuntos. Después de quedarnos con las ganas de presumir del mono rojo que hace tipazo esta Semana Santa a causa de la lluvia, ahora que planteamos opciones para la noche del pescaíto podemos apostar por el irresistible mono negro de flores de Zara que las andaluzas llevan en la Feria de Abril.

Se trata de una pieza muy sencilla, pero con un toque muy especial para dar comienzo a una de las semanas más importantes y espciales que vive Sevilla. Si eres de las que empieza la Feria de Abril desde el primer día y quieres presumir de estilazo, no dejes escapar este mono negro de flores.

El perfecto look para la noche del pescaíto de la Feria de Abril

El pescaíto marca el pistoletazo de salida de una de las semanas más especiales de Sevilla: la Feria de Abril. Para tal evento, las andaluzas siempre hacen gala de su elegancia y estilo y apuestan por lucir los mejores diseños. Aunque las fóraneas se empeñen en llevar traje de flamenca, la noche que arranca la Feria de Abril de Sevilla no es para llevar el traje regional. En lugar de lunares y volantes (que pueden estar incluidos en el look), la Feria de Abril de Sevilla se estrena con un look de inspiración y estas son algunas posibles opciones.

Un vestido lencero con sandalias de tacón y mantón : Una opción bastante sencilla que siempre suele dar muy buenos resultados. Los colores que siempre triunfan son el blanco, el negro y el rojo (los colores más flamencos), pero también puedes innovar con los tonos pastel o con los verdes y morados.

: Una opción bastante sencilla que siempre suele dar muy buenos resultados. Los colores que siempre triunfan son el blanco, el negro y el rojo (los colores más flamencos), pero también puedes innovar con los tonos pastel o con los verdes y morados. Un mono con blazer : Es la opción favorita de las sevillanas y una de las que más se repiten durante la Feria de Abril. Casi siempre en tonos lisos (alguna vez encontramos estampados de flores o de lunares), los monos son la propuesta más socorrida para estrenar la Feria de Abril. Recuerda llevar una blazer holgadita para no pasar frío.

: Es la opción favorita de las sevillanas y una de las que más se repiten durante la Feria de Abril. Casi siempre en tonos lisos (alguna vez encontramos estampados de flores o de lunares), los monos son la propuesta más socorrida para estrenar la Feria de Abril. Recuerda llevar una blazer holgadita para no pasar frío. Pantalones de lunares y top: Otra opción que siempre triunfa. Las andaluzas tienen claro que la noche del pescaíto no es para vestir de flamenca, pero eso no implica que la inspiración flamenca no deba estar presente. Para ello, nada mejor que fichar unos pantalones de lunares (en estos días se multiplican en la mayoría de firmas) y combinarlo con un top en el mismo tono que el fondo o a juego con los lunares.

Así es el mono negro de flores de Zara para la Feria de Abril de Sevilla

De color negro (una de las tonalidades más ponibles para la noche del pescaíto de la Feria de Abril de Sevilla), el mono de flores de Zara presenta un diseño bastante sencillo. Se trata de una pieza con el cuello a la caja y las piernas rectas, ligeramente holgadas. El diseño presenta un corte en la cintura, que ayuda a que la figura se vea bastante proporcionada y armoniosa. Las perneras no son largas hasta el suelo, dejando al descubierto el tobillo para que puedas presumir de calzado y, además, no te ensucies los bajos con el albero de la Feria.

Con las mangas a la sisa, el detalle de una flores en 3D en uno de los laterales de la zona del pecho es lo que le da a la prenda el toque distinguido que todas buscamos para la noche del pescaíto. A la hora de combinarlo, nada como un look total black combinado con un buen mantón de manila, ya sea en negro con flores bordadas de colores, en rojo o en marfil. Si no tienes un mantón, siempre podrás llevarlo con una blazer blanca un poco más holgadita.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono negro de flores de Zara para la Feria de Abril de Sevilla tiene un precio de 49,95 euros.