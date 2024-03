El vestido de lunares definitivo para la Feria de Abril es de Mango, afina la cintura y es muy elegante.

Ya sea para ir a la Feria de Abril de Sevilla sin vestir de flamenca o porque eres una amante de la moda flamenca y apuestas por looks de inspiración en todos tus eventos, el caso es que en tu armario nunca falta un buen vestido de lunares. Competencia directa de la falda de lunares que llevan las invitadas andaluzas, el vestido de lunares siempre es la mejor opción para ir a la Feria de Abril y sentirte la más flamenca. Las firmas son conscientes de ello y, por eso, cada primavera lanzan un sinfín de diseños con este estampado.

Después de estudiarnos las nuevas colecciones de todas nuestras firmas favoritas, es en Mango donde hemos encontrado el vestido de lunares definitivo para la Feria de Abril. Además de su flamenco estampado, su diseño resulta de lo más elegante y cuenta con un pequeño truco que afina la cintura y estiliza muchísimo. Descubre cómo es este vestido de lunares y déjate conquistar por la flamencura andaluza.

Vestido de lunares, la alternativa perfecta al traje de flamenca

Los diseños de dos piezas son omnipresentes y se han convertido en la opción segura cuando tenemos que acudir a un evento formal y no sabemos qué ponernos, pero cuando se trata de pensar en una alternativa al traje de flamenca para la Feria de Abril de Sevilla, nada mejor que un vestido de lunares. Además de presentar similitudes con el traje regional (como detalles en forma de volantes), los vestidos resultan de lo más cómodos y eso siempre es de agradecer en la Feria de Abril.

A la hora de combinar un vestido de lunares, la tarea resulta mucho más sencilla porque las cuñas de esparto no desentonan tanto y es el propio diseño lo que aporta un extra de elegancia. En el caso de este diseño de Mango, optar por detalles en rojo es la mejor de las ideas. No sólo el labial, también el bolso o incluso los zapatos pueden ser en esta tonalidad. En cuanto a los pendientes, el cuello halter no invita a llevar pendientes excesivamente largos, pero el estilo de la fiesta sevillana sí nos hace querer apostar por unos pendientes llamativos y maximalistas (pegados a la oreja, eso sí).

Además, lo bueno de este tipo de diseños es que lo puedes llevar a otros eventos de primavera, como bautizos y comuniones e incluso una boda de mañana con un aire algo informal. Sólo tendrás que ir variando los complementos.

Así es el vestido de lunares de Mango para la Feria de Abril

Con el clásico estampado de lunares blanco sobre fondo negro, el vestido de lunares de Mango es un sí rotundo para ir a la Feria de Abril de Sevilla sin vestir de flamenca. El diseño presenta un largo midi y un corte recto, pero al contar con un cinturón justo debajo del pecho el vestido afina la cintura y evita el temido efecto saco. Plisado, el diseño resulta de lo más elegante, aunque es el detalle del cuello halter lo que hace que el vestido gane en elegancia. Además, desde el escote hasta la cintura presenta una hilera de botones forrados que le da un toque muy femenino.

Disponible desde la talla XXS hasta la 4XXL, el vestido de lunares de Mango definitivo para la Feria de Abril de Sevilla tiene un precio de 59,99 euros. Además, si te has enamorado del vestido pero eres más de otro tipo de conjuntos, debes saber que también está la opción de pantalones plisado con una blusa de escote asimétrico y un detalle en flor en la zona del escote.