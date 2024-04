El vestido rojo de Zara que afina la cintura y que es la mejor alternativa al traje de flamenca esta Feria de Abril.

Son días de ultimar detalles para la Feria de Abril y también son días de buscar looks de inspiración para acudir al Real sin vestir de flamenca. Teniendo en cuenta las claves para ir a la Feria de Abril con un look alternativo, sólo queda saber combinar todos los complementos en tendencia con el estilismo escogido y no sólo dejarse llevar por ese top de lunares que nos hace ojitos y que sabemos que terminará siendo uno de los más vistos en el albero.

Para evitar repetir conjunto con más sevillanas, lo mejor es fichar un vestido rojo como el de Zara que, además de plantear múltiples opciones de combinación, también afina la cintura y sienta como un guante. Tiene un precio bastante económico y luego podrá llevarlo en cualquier boda de primavera de las que tengas en los próximos meses.

Cómo combinar un vestido rojo en la Feria de Abril

El vestido rojo es una de las opciones clásicas para ir a la Feria de Abril, ya sea vestida de flamenca o con un look de calle. Pertenece al trío de color con los que siempre acertarás (blanco, negro y rojo) en la Feria y no hay una opción más sencilla de combinar. Si tienes entre tus opciones de estilismos de inspiración un vestido de esta tonalidad, no te lo pienses y combínalo de estas formas.

Vestido rojo con complementos en nude : Al igual que el color, esta combinación resulta de lo más clásica y certera. Es ideal para ir a la Feria por la mañana, ya que los tonos nude le dan mucha luz al look. Unos tacones en colores crudos, una cartera de flores y un mantón en tonos marfil rematan el estilismo.

: Al igual que el color, esta combinación resulta de lo más clásica y certera. Es ideal para ir a la Feria por la mañana, ya que los tonos nude le dan mucha luz al look. Unos tacones en colores crudos, una cartera de flores y un mantón en tonos marfil rematan el estilismo. Vestido rojo con complementos negros : Otra opción clásica y con la que es imposible no acertar, aunque la sobriedad del negro le reste luminosidad al estilismo. Para que el look no sea tan compacto, es preferible que el clazado sean unas sandalias de tira y, en cuanto al mantón, mejor que tenga muchos motivos florares de colores.

: Otra opción clásica y con la que es imposible no acertar, aunque la sobriedad del negro le reste luminosidad al estilismo. Para que el look no sea tan compacto, es preferible que el clazado sean unas sandalias de tira y, en cuanto al mantón, mejor que tenga muchos motivos florares de colores. Vestido rojo con complementos a contraste: Este contraste puede encontrarse en otras tonalidades potentes, como el verde o el morado, aunque esta última es la que más nos gusta. No significa que todos los complementos tengan que ir en esta tonalidad, sólo el mantón o el chal sería suficiente. En el caso del calzado, puedes seguir con el rojo para no añadile demasiadas tonalidades.

Así es el vestido rojo de Zara que afina la cintura y es la mejor alternativa al traje de flamenca en la Feria de Abril

Este diseño se presenta en un largo midi varios centímetros por debajo de la rodilla. Es completamente ajustado y cuenta con drapeados por toda la prenda, algo que, además de resultar muy favorecedor, ayuda a afinar la cintura y disimular la tripa. En un intenso color rojo, el detalle del escote asimétrico es la clave para que el diseño resulte muy impactante y sea perfecto como alternativa al traje de flamenca en la Feria de Abril. No necesitarás mucho para que este vestido te ayude a configurar un lookazo, unas sandalias de tacón (en tonos nude o nogro) y un mantón de manila (también en negro o en nude) son las combinaciones básicas con las que siempre acertarás en tu look de Feria. Aunque, como ya has visto, las posibilidades de estilo son múltiples.

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido rojo de Zara que afina la cintura y es la mejor alternativa al traje de flamenca para la Feria de Abril tiene un precio de 49,95 euros.