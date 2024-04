El top de lunares y flores 3D de Sfera, un look ideal y barato para el pescaíto de la Feria de Abril

Todas tenemos puesta la vista en la Feria de Abril. Después de habernos probado los trajes de flamenca y haber fichado los mantoncillos de libélulas que las flamencas originales llevan a la Feria de Abril, toca pensar las claves para ir a la Feria sin vestir de flamenca. Primero, porque la noche del pescaíto el traje regional está prohibido. Segundo, porque seguro que hay un día en el que decidimos darle un descanso al traje de flamenca para apostar por otras opciones de inspiración.

Si toca pensar en el look perfecto para la noche del pescaíto, las opciones no sólo se reducen al clásico mono negro, hay vida más allá de esta prenda. Una de las opciones que más fuerte están pegando esta temporada flamenca es el top de lunares, que siempre puedes combinar con unos pantalones blancos o negros para un look sobresaliente.

Después de que muchas firmas se hayan sumando a este estampado como tendencia, es Sfera la que nos da una de las soluciones para la Feria de Abril con más estilo. Hablamos de su nuevo top de lunares con flores 3D, una pieza muy especial y barata que seguro que te conquista para la Feria de Abril. Sigue leyendo y descubre cómo es esta espectacular pieza.

Top de lunares y pantalones blancos, el look perfecto para el pescaíto

Aunque siempre solemos pensar en unos pantalones negros a la hora de combinar un top de lunares, un diseño en colo blanco también es una opción perfecta para la noche del pescaíto. Menos sobrio y mucho más luminoso y juvenil, el look de top de lunares y pantalones blancos es una opción de estilo sobresaliente para las que busquen destacar en la Feria de Abril. Aquí tienes algunos consejos para combinar ambas prendas de forma sobresaliente.

: Opta por un calzado cómodo pero elegante, como unas cuñas o unas sandalias de tacón ancho. Asegúrate de que sean lo suficientemente cómodas para bailar y caminar por el Real y que no desentonen en tu look. El toque final: Lo que termina de rematar un determinado estilismo es el maquillaje y el peinado que, por tratarse de la noche del pescaíto tendrá que estar un poco más pensado que para otras jornadas de Feria. Siempre puedes decantarte por un make up muy natural u de aspecto glowy en el que destaquen los ojos y los labios. Una mirada ahumada y unos labios en un intenso granate son la cleve de un maquillaje de Feria. En el caso del peinado, la melena suelta y ondulada siempre funciona, pero puedes optar por recogerte el cabello de manera informal y añadirle algunos peinecillos para un toque más flamenco. Ahora hay muchas firmas que tienen entre sus colecciones elementos de estas características que luego podrás llevar en looks de invitada.

Así es el top de lunares y flores 3D para un look ideal y barato en la Feria de Abril

El diseño es uno de los puntos fuertes de este top de Sfera. Además del flamenco estampado de lunares, el corte con el súper en tendencia escote off shoulders, herencia del muy en tendencia también escote bardot, es uno de los puntos clave de esta prenda. Aunque, si de verdad hay algo que eleve el diseño de este top de lunares eso es, sin duda, la flor en 3D que ocupa la parte central de la prenda.

Aunque nos encanta cómo queda el resultado con unos pantalones blnacos, también podrás llevarlo con una falda plisada en ese mismo color o con unos pantalones negros, todo dependerá si lo llevarás para la noche del pescaíto o si apostarás por el para una mañana de Feria. A la hora de buscar los complementos, unas sandalias de tiras negras para un look de noche y unas cuñas de esparto para un estilismo de día.

Disponible desde la talla S hasta la L, el top de lunares y flores 3D para un look ideal y barato en la noche del pescaíto de la Feria de Abril tiene un precio de 29,99 euros.