Así son los mantoncillos de libélulas que las flamencas originales llevan a la Feria de Abril.

El año pasado sus mantoncillos de libélulas causaron sensación y esta Feria de Abril promete ser igual de rompedora para Carmen Bazán, la diseñadora detrás de la firma La mar de cuqui. Aunque todavía las flamencas andan rezagadas a la hora de buscar sus complementos de flamenca, estos mantoncillos suelen generar bastante expectación entre las que siguen las claves para ir a la Feria de Abril. Confeccionados de manera artesanal, estos mantoncillos son ideales para combinarlos con el traje de flamenca si buscas la distinción, pero también funcionan muy bien en un look de calle, con un top de lunares y unos pantalones negros, por ejemplo, o con un básico mono negro.

Con más de diez años de experiencia en el sector, Carmen Bazán ultima detalles de la temporada flamenca más atípica. La fecha temprana de la Feria de Abril y la meteorología de las últimas semanas no invitan a pensar que en unos días comienza la Feria de Abril, pero la diseñadora tiene claro que las flamencas originales, si buscan la diferencia, tienen que fichar uno de sus mantoncillos de libélulas. Aunque no son los únicos bordados de la firma, las rosas y los claveles también están muy presentes en su nueva colección. Hablamos con ella para conocer todos los detalles.

La historia detrás de los mantoncillos de libélulas

Consciente de la necesidad de diferenciarse -y cada vez más-, la diseñadora comenzó con su firma a raíz de una venta privada entre sus amigas. Tras aquel éxito arrollador, Carmen Bazán se animó a lanzar su propia línea de mantoncillos, con un sello muy personal y el gusto por la tradición como principales señas de identidad. Después de más de una década, la diseñadora continúa con su proyecto y ahora ultima todos los detalles para la inminente Feria de Abril aunque, según ha observado este año, "las flamencas andan un poco rezagadas en la búsqueda de complementos".

"De un tiempo a esta parte los mantoncillos han vuelto a ser un elemento fundamenta en los trajes de flamenca. Ahora se lleva mucho apostar por diseños más sencillos y complementarlo con unos buenos accesorios y un mantoncillo que se distinga del resto. Esto es un arma de doble filo, porque ha habido una proliferación de diseños en cadena y muchas flamencas acuden a la Feria con diseños idénticos, por eso yo siempre busco diferenciarme, algo que creo que debe estar muy presente en el estilismo de cada mujer durante la Feria de Abril", asegura Carmen Bazán.

La búsqueda de la originalidad en el complemento estrella del traje de flamenca

A pesar de la producción en serie de este emblemático complemento, la diseñadora es consciente de que la sevillana busca la originalidad y darle su sitio a un complemento que, en la mayoría de los casos, pasa de ser un mero accesorio a convertirse en el elemento principal del look. En el caso de sus mantoncillos, ella busca la originalidad en los estampados, que suelen ser de sus ya míticas libelulas, aunque también hay espacio para los claveles, todo un éxito en la Feria del pasado año. "Las libélulas me gustan mucho, me siento muy identificada con ellas y pensé que tal vez sería un estampado original con el que plasmar mi esencia. Estuve pensando en dibujos actuales y lo vi claramente. Mi madre hizo los dibujos, hicimos las muestras y me encantó el resultado, aposté por ello y a día de hoy el resultado ha sido muy satisfactorio" nos cuenta.

Enamorada de la moda flamenca, Carmen Bazán tiene un sexto sentido a la hora de combinar propuestas y es una de las facetas que más le gusta desarrollar. "Cuando las clientas vienen a la tienda y me dicen el color de su traje, yo lo tengo claro desde el principio. En seguida sé los colores que le combinan y las clientas se van encantadas con mi recomendación, ya que a veces resulta complejo complementar algunos trajes de flamenca", cuenta entusiasmada. Ferianta hasta la médula, la diseñadora considera que en los últimos tiempos esa pasión por lo artesano y por el trato personalizado se ha ido perdiendo, algo que no llega a comprender y que le entristece. "Ahora vas a cualquier tienda que nada tiene que ver con la moda flamenca y sales con el traje y los complementos si haberte dado siquiera cuenta, cuando eso siempre ha sido un ritual para muchas de nosotras", asegura. Por eso, La mar de cuqui continuará llevando sus libélulas a la Feria de Abril para las flamencas que quieran salirse de lo común y busquen con sus estilismos ser las qe más destaquen en el albero.