El top de lunares de Stradivarius que afina la cintura por el que renunciarás al traje de flamenca en la Feria de Abril.

Ir a la Feria de Abril con traje de flamenca es algo que no tiene por qué gustar a todas las mujeres. Bien no se sienten cómodas, bien no se tienen suficientes trajes de flamenca para todos los días que dura la Feria de Abril. El caso es que muchas buscan la alternativa perfecta al traje regional y no sólo lo hacen pensando en el look para la noche del pescaíto. Durante las semanas previas a la Feria de Abril, son muchas las mujeres que, además de hacerse tratamientos faciales con los que estar perfectas, buscan ese look alternativo al traje de flamenca que satisfaga sus necesidades. Algunas con más éxito que otras.

En cualquier caso, después de haber visto el top de lunares de Stradivarius que afina la cintura, tenemos claro que muchas renunciarán al traje de flamenca en la Feria de Abril. De color blanco con los lunares en negros, el top no sólo presenta un diseño espectacular para combinarlo con pantalones negros, también cuenta con un pequeño truco que ayuda a afinar la cintura y hacer tipazo. Si estás buscando alternativa al trae de flamenca, tienes que echar un vistazo a esta prenda.

Top de lunares con pantalones negros, el combo perfecto para la Feria de Abril

La combinación estrella de la Feria de Abril alternativa al traje de flamenca y que mejores resultados da necesita poco consejos, pero si te sirven de ayuda, estas son algunas de las recomendaciones de estilo.

Top de lunares : Elige un top de lunares en un color que esté asociado con la Feria de Abril, como el rojo, el blanco o el negro (el de Stradivarius cumple con los objetivos). Asegúrate de que el estilo del top tenga inspiración flamenca, es decir, que, además de lunares, presente algún detalle en volantes (de nuevo, como el de Stradivarius).

: Elige un top de lunares en un color que esté asociado con la Feria de Abril, como el rojo, el blanco o el negro (el de Stradivarius cumple con los objetivos). Asegúrate de que el estilo del top tenga inspiración flamenca, es decir, que, además de lunares, presente algún detalle en volantes (de nuevo, como el de Stradivarius). Pantalones negros : Si vas a apostar por el top de lunares de Stradivarius, tienes dos opciones. Opta por unos pantalones negros ajustados y de estilo capri, o elige unos pantalones palazzo con el tiro muy elevado para mantener la armonía en la figura.

: Si vas a apostar por el top de lunares de Stradivarius, tienes dos opciones. Opta por unos pantalones negros ajustados y de estilo capri, o elige unos pantalones palazzo con el tiro muy elevado para mantener la armonía en la figura. Complementos : Añade algunos complementos tradicionales de la Feria de Abril para completar el look. Un mantón de manila colocado sobre uno de los hoombros o unos pendientes XXL son algunas de las opciones de estilo.

: Añade algunos complementos tradicionales de la Feria de Abril para completar el look. Un mantón de manila colocado sobre uno de los hoombros o unos pendientes XXL son algunas de las opciones de estilo. Calzado : Para mantener la flamencura, considera usar unos zapatos de tacón alto en color negro o en un tono que complemente el top de lunares (rojo, por ejemplo). Las alpargatas también son una opción cómoda y adecuada para la Feria de Abril, aunque quizás en este estilismo nos planteemos descartarla.

: Para mantener la flamencura, considera usar unos zapatos de tacón alto en color negro o en un tono que complemente el top de lunares (rojo, por ejemplo). Las alpargatas también son una opción cómoda y adecuada para la Feria de Abril, aunque quizás en este estilismo nos planteemos descartarla. Maquillaje y peinado: Opta por un maquillaje muy natural y de aspecto glowy en el que todo el protagonismo se lo lleven unos labios rojos. A la hora de decantarte por un tipo de peinado, puedes llevar el cabello suelto con ondas suaves o recogido en un elegante moño bajo (sin que esté demasiado pulido).

Así es el top de lunares de Stradivarius que afina la cintura por el que renunciar al traje de flamenca en la Feria de Abril

Pertenece a la nueva colección de primavera de Stradivarius y es toda una oda a las tendencias flamencas. Con el escote palabra de honor, el top se presenta ajustado hasta la zona de la cintura. Para que resulte muy favorecedor, el diseño termina la zona más ceñida en una uven, de la que sale un volante tipo globo, que es lo que le da el toque especial a la prenda. Al contar con ese pico, la cintura queda mucho más enmarcada y el efecto estilizados es inmediato.

Está confeccionado en popelín, por lo que se tarta de una prenda con bastante cuerpo, algo que el volante agradece para quedarse mucho más rígido de lo que debería y así no perder la gracia. A diferencia de otras propuestas, este top se presenta en color blanco con los lunares (de un tamaño mayor al habitual) en color negro. Un sí rotundo para las que no quieren llevar traje de flamenca a la Feria de Abril.

Disponible desde la talla XS hasta la L, el top de lunares de Stradivarius por el que renunciarás al traje de flamenca en la Feria de Abril tiene un precio de 19,99 euros.