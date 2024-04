Tendencias en complementos para la Feria de Abril que luego llevarás en un look de invitada.

A estas alturas las sevillanas ya tienen más que preparados sus trajes de flamenca y saben qué looks llevarán los días que vistan de calle. Prendas de lunares, como el aclamado top de lunares que está arrasando, son algunas de las elecciones de las que sigien todas las claves para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca pero, ¿qué ocurre con los complementos más en tendencia? ¿Cómo podemos apostar por los accesrios del momento en nuestro look de calle para la Feria de Abril? Y, lo más importante ¿podremos apostar por esos complementos en un look de invirada?

De la mano de una firma sevillana, Carmen Marcos, especializada en joyería artesanal, que cuenta con piezas para quienes vistan de flamenca y también para quienes prefieran no hacerlo, desvelamos las claves en materia de joyas para la Feria de Abril que luego podrás llevar en un look de invotada perfecta. Con Inés Aguirre, fundadora de la marca de complementos sostenibles, Selvática Artesanía, nos adentramos en joyas elaboradas con semillas, piezas especiales y bolsos hechos a mano, también aptas para ir a la Feria de Abril y luego a una boda.

Pendientes dorados y en tamaño XXL

Si la pregunta es cómo acertar en la Feria de abril en materia de joyas, las piezas XXL son una constante. El dorado es el gran protagonista cada temporada y la firma de joyería artesanal sevillana Carmen Marcos (que ha diseñado algunas de las piezas que han subido a las pasarelas de moda flamenca este año) tiene las claves: “Veremos pendientes en clave maxi, muy llamativos y que caen sobre los hombros con cierto aire vintage y creaciones con formas florales. Piezas que además, una vez pasada la feria, pueden utilizarse sin miedo en otros eventos”.

Pasión por los chockers y gargantillas

Selvática Artesanía, firma escogida por Sofía Palazuelo y Belén Corsini para completar sus looks de invitada, ha lanzado dos nuevos modelos de chokers artesanales, en dorado y plateado, justo a tiempo para la Feria de Abril. “Nuestra colección de chokers es lo más buscado y vendido de la firma. Sabemos que llevan varias temporadas siendo tendencia y en la Feria de Abril serán una pieza clave, tal y como hemos podido estudiar, para completar los looks de quienes no van vestidas de flamenca este año. Creemos que esta pieza es toda una inversión para primavera y verano, porque ya la hemos visto sobre la pasarela en las colecciones de Jacquemus y Chanel para 2024”, apunta Inés Aguirre, fundadora de esta marca de moda ética.

Prendidos y peinecillos para recoger el cabello

Las flores son las grandes protagonistas en los peinados de las sevillanas que se visten para la cita más esperada del año. Sin embargo, los expertos apuntan a que esas flores no deben estar presentes cuando no vamos vestidas de flamenca. En cambio, podemos seguir una de las grandes tendencias del momento, que propone Carmen Marcos: “hemos hecho una clara apuesta por los prendidos, que son piezas que permiten dar un toque especial al peinado. Desde nuestras horquillas joya (en forma de flores, estrellas, moscas), hasta nuestras crestas y nuestros cubremoños, pasando por una renovación de los clásicos peinecillos flamencos”.

Looks sencillos con brazaletes

Mostrar los brazos, con blusas de manga corta, tops de tirantes o looks de tendencia con escote Bardot es habitual en el Real. Para completar este tipo de looks y como también hemos visto sobre las grandes pasarelas y en las citas de la moda flamenca, los brazaletes reclaman su sitio. En Carmen Marcos cuentan con piezas diseñadas en exclusiva y que pueden personalizarse con piedras de color y en Selvática disponen de piezas hechas a mano y que se abrochan con un lazo, por lo que son fácilmente ajustables.

Bolsos de mano coloridos como complemento estrella

“La Feria de Abril es, sin duda, color y por eso creemos que para esta ocasión, nuestros bolsos realizados manualmente con fibra vegetal y con motivos alegres, principalmente frutales, son ideales para esta festividad. Son diseños muy alegres y vitalistas, que siguen la estela de los cestos y creaciones trenzadas que hemos visto en las colecciones de Etro, Michael Kors y Stella McCartney”, nos explica Inés, de Selvática. Piezas como su bolso abanico o su bolso de mano tropical forman parte de esa selección de complementos para feria.

El regreso de los broches

En looks casual, en vestidos de novia, en estilismos de invitada y ahora también en la Feria de Abril: los broches han regresado con fuerza al panorama de las tendencias y triunfan especialmente en versiones metalizadas. Estas piezas tienen un lugar destacado en la colección de Carmen Marcos: “con un broche podemos transformar hasta el estilismo más sencillo en otro especial e incluso podemos hacer que una prenda muy simple y que no nos favorecía, nos encaje a la perfección y tenga un aire mucho más lujoso”.

A la Feria de Abril, siempre con abanico

Si existe un accesorio flamenco por naturaleza, ese es el abanico. Este complemento es uno de los más buscados cuando el calor aprieta en la Feria de Sevilla, pero más allá del clásico formato, existen nuevas propuestas a considerar que siguen resultando elegantes y acertadas. “Sabemos que el abanico es una pieza muy andaluza y nosotros hemos querido reinterpretar el clásico modelo, trayendo la propuesta desde nuestras comunidades de artesanos de Perú y Colombia. Nuestros diseños están tejidos uno a uno en junco y disponibles en nueve colores diferentes”, concluye Inés.