El vestido de Zara con aperturas más ideal que las invitadas de verano fichan por menos de 40 euros.

Las bodas de verano suelen plantear estilismos más sencillos que las de otras estaciones, pero eso no implica que los looks sean informales. A la vista está el éxito que está teniedo el vestido de lunares que hace tipazo, pero no todas quieren tirar de ese clásico estampado para sus eventos estivales. Entre las tendencias de verano de invitadas vuelven a destacar los vestidos con elementos en cut out y el clásico mono rojo ya deja de ser la opción segura de las invitadas con más estilo. Sobre todo después de ver el último vestido con aperturas de Zara.

Estampado de flores y con dos aperturas en la zona de la cintura, este vestido es ideal para las bodas de verano y las invitadas con más estilo están arrasando con él porque vale menos de 40 euros. Además d elos detalles en cut out, el estampado de flores y los hilos metalizados convierten a este diseño en el vestido más ideal para una invitada de verano.

Tendencias en invitadas de verano

Las tendencias en invitadas cada vez dejan looks de lo más sencillos y minimalistas, pero eso no implica que debamos dejar al azar nuestro estilismo y menos en una boda de verano. La línea entre la sencillez y la informalidad es bastante delgada, por eso es importante tener claras cuáles son las tendencias en invitadas más potentes y así llevarlas a término en tu look.

Los detalles cut out : Ya sea en la zona de la cintura o incluso en el escote, estas estratégicas aperturas son tendencia y le dan un toque muy especial a cualquier estilismo.

: Ya sea en la zona de la cintura o incluso en el escote, estas estratégicas aperturas son tendencia y le dan un toque muy especial a cualquier estilismo. Los colores vibrantes : Huye de las tonalidades pastel, aunque sean tendencia. Los looks más potentes de las bodas de verano tienen como protagonistas los colores más llamativos. El rojo, el fucsia, el amarillo o el verde suelen ser los más demandados.

: Huye de las tonalidades pastel, aunque sean tendencia. Los looks más potentes de las bodas de verano tienen como protagonistas los colores más llamativos. El rojo, el fucsia, el amarillo o el verde suelen ser los más demandados. Las hombreras : Es la diferencia entre un look básico y un estilismo espectacular y, además, están muy en tendencia.

: Es la diferencia entre un look básico y un estilismo espectacular y, además, están muy en tendencia. Los volantes o los elementos 3D : Como los diseños actuales suelen tener un corte muy sencillo, hay que añadirles algunos elementos que les hagan destacar. Nada como unos volantes, en las mangas, el escote o el bajo del vestido, o unas flores en 3D para subir de nivel el look.

: Como los diseños actuales suelen tener un corte muy sencillo, hay que añadirles algunos elementos que les hagan destacar. Nada como unos volantes, en las mangas, el escote o el bajo del vestido, o unas flores en 3D para subir de nivel el look. Los estampados: Es más fácil acertar en una boda de verano con un diseño de color liso que con uno estampado, pero, si quieres marcar la diferencia, mejor apuesta por unas flores, alguna gemetría o los clásicos lunares.

Así es el vestido de Zara con aperturas que las initadas de verano fichan por menos de 40 euros

Este vestido de Zara se caracteriza por tener un diseño muy sencillo, ideal para las tendencias actuales en invitada. Su largo es midi, presenta mangas a la sisa y un escote de pico. El detalle más especial lo ponen las aperturas en cut out en la zona de la cintura, que resultan muy favorecedoras. El tejido es bastante fluido y cuenta con hilos metalizados por toda la prenda que le dan un brillo muy especial. Su estamapdo de flores en tonos fríos, como azules y verdes, hace que sea perfecto para una boda tanto de día como de noche. Además, la falda, muy fluida también, presenta dos aperturas en los laterales que hacen que sea una prenda muy cómoda.

Para una boda, podrás llevar el vestido con unas sandalias de tacón en tonos azules o verdes y unos pendientes en tonos dorados que le den luz a tu rostro. El pelo lo puedes llevar suelto con unas ondas deshechas, colocado hacia un lado o con un recogido informal. Lo mejor de todo (además de su precio) es que luego podrás usarlo en ocasiones menos formales si lo combinas con unas cuñas de esparto.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara con aperturas con el que las invitadas de verano están arrasando tiene un precio de 39,95 euros.