Rocío Osorno encuentra y agota en Zara la tendencia viral del verano: los estampados

Rocío Osorno siempre se adelanta a las tendencias de temporada y nos descubre antes que nadie lo que se llevará en cada estación. Cuando habíamos empezado a hacerle ojitos a los vestidos blancos cómodos y elegantes de temporada va la influencer y nos hace replantearnos nuestro armario cápsula de verano. Este 2024 los vestidos se llenan de colores alegres con las formas más originales y los vaqueros blancos ya no sólo se llevan con un top de crochet, ahora su compañera perfecta es una blusa con estampado tropical.

Después de dejarnos algunos de los mejores looks de la Feria de Abril, ahora la sevillana encuentra en Zara la tendencia viral del verano y nos adelanta que los estampados serán los que tiñan todos los looks estivales. A través de 4 estilismos para diferentes contextos, Rocío Osorno nos acerca a esta tendencia y este es el análisis de sus looks.

Los estampados, la tendencia viral del verano 2024

El verano, por definición, es una explosión de color. Hace varias temporadas se experimentó un boom de los colores ácidos y vitamina y, aunque esa tendencia vibrante no se ha vuelto a dar, este 2024 el colorido también estará muy presente en la mayoría de prendas. Aunque no de la forma clásica. Con la primavera como avanzadilla, el verano se presenta de lo más colorido y serán los originales estampados los que colonicen todas las prendas.

Toca decir adiós a los looks monocromáticos para dar paso a los estampados más originales. No nos referimos al animal print, que lo está ocupando todo esta primavera, sino a los estampados tripicales y coloridos, como los que han conquistado a Rocío Osorno y que ya llenan la nueva colección de verano de Zara. Si vas a dejar que los estampados protagonicen tus looks atenta a las tendencias.

El estpampado tropical : Con motivos como flores, palmeras o loros, este estampado estará muy presente en faldas y vestidos.

: Con motivos como flores, palmeras o loros, este estampado estará muy presente en faldas y vestidos. La combinación de estampados geométricos : Pero no como hemos podido ver en otoño. Este verano se llevan los estampados de diferentes formas, tamaños y colores en la misma prenda.

: Pero no como hemos podido ver en otoño. Este verano se llevan los estampados de diferentes formas, tamaños y colores en la misma prenda. Estampados con colores contrapuestos: Por ejemplo, un estampado que combina la sobriedad del negro con lo vobnrante de un amarillo. Esa será la tónica dominante en muchos prints este verano.

Rocío Osorno con top y pantalones estampados de Zara

Es el primero de los looks que propone Rocío Osorno en su perfil de Instagram y no nos puede gustar más. No sabemos si estos días las influencer ha tomado el sol, pero con este estampado, que combina formas y colores, parece que está mucho más morena. Los pantalones son lo suficientemente holgados como para resultar comodísimos y el top tiene un largo perfecto para darle al look un toque sofisticados. Ambas prendas son de Zara.

Ref 3033/194 top

Ref 3132/190 pantalones

Ref 4548/038 collar

Ref 4751/004 bolso

Rocío Osorno con falda estampada de Zara

Este look es quizás el menos atrevido y colorido, por eso es apto para las que quieren apostar por las tendencias de verano, pero no se atreven con estilismos muy coloridos. La falda bohemia combina con casi todo, pero Rocío Osorno sigue apostando por las tendencias y la lleva con un chaleco de color blanco. El look completo es de Zara.

Ref 6895/051 chaleco

Ref 7200/028 falda

Ref 4548/022 collar

Ref 1736/029 cinturón

Rocío Osorno con falda de estampado tropical de Zara

Bastante similar al anterior, pero con un toque mucho más estival, este look lo podrás empezar a llevar desde primavera. El estampado tropical de la falda con parece muy fresco y juvenil y el detalle del chaleco con los lazos no puede estar más en tendencia. El bolso no puede combinar mejor con el look.

Ref 4749/772 chaleco

Ref 2516/158 falda

Ref 6525/310 bolso

Rocío Osorno con un dos piezas estampado de Zara

Si tienes una Comunión a la vista y quieres un look que luego puedas aprovechar, no te lo pienses. Este conjunto estampado de Zara no puede ser más ideal y estar más en tendencia. Si lo llevas a una Comunión, lo puedes combinar con unas sandalias de tacón de color negro y si luego lo quieres seguir llevando en ocasiones más relajadas, nada como unas cuñas de esparto o unas sandalias planas.