Los 5 vestidos blancos de Zara cómodos y elegantes con los que parecerás más morena este verano.

Cuando llega el calor (los chicos se enamoran, es la brisa y el sol) empieza la búsqueda aliados para lucir más bronceadas. Además de productos que simulan el bronceado, hay otros aliados que también funcionan para subir un par de tonos el color de nuestra piel. Si ya has fichado los vaqueros blancos de estilo ibicenco, te habrás dado cuenta de que este color puede ayudarte a conseguir efectos ópticos muy interesantes.

Al igual que el vestido de lunares afina la cintura, un vestido de color blanco hará que parezcas mucho más morena. También ocurre con los negros, pero de entre todos los vestidos cómodos y elegantes, nos quedamos con los blancos, que son mucho más veraniegos. Estos 5 vestidos de Zara son perfectos para cumplir con el objetivo de ser cómodos, elegantes y potenciar el bronceado.

Vestidos blancos, los mejores aliados para presumir de moreno en verano

Estar bronceada en verano, siempre y cuando se haga con precaución, protegiendo la piel y evitando las horas centrales del día, es algo que a todas nos gusta. Los looks se ven mucho más favorecedores y tenemos la sensación constante de estar con el guapo subido. A la hora de potenciar ese bronceado, las prendas también se convierten en nuestras alidas. Hay dos colores que siempre ayudan a potenciar el bronceado, aunque los resultados en los looks son bastante diferentes. Por un lado está el negro y, por el otro, el blanco. Este último es perfecto para presumir de moreno en un look juvenil, fresco y muy relajado.

Blanco y con encajes

Este diseño es ideal para presumir de moreno y, además, apostar por un estilismo boho muy estival. El estilo y el corte es lencero, pero el tejido no es satinado, sino que es de popolén. El detalle del encaje en la zona del pecho nos parece ideal. Podrás llevarlo con unas cuñas de esparto o con unas sandalias de tiras. Disponible desde la talla XS hasta la XL, esl vestido blanco de encajes de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

De popelín y con bordados

¿Qué sería del verano sin los vestidos blancos cortitos? Ideales para las jornadas de playa o los días en los que haga mucho calor, los vestidos blancos en formatoi mini son perfectos para presumir de bronceado. En este caso, el detalle de los bordados y del escote cogido al cuello lo hace muy especial. Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco de popelín y bordados tiene un precio de 29,95 euros.

Blanco y con volantes

Nada como un vestido de color blanco con algún detalle que lo haga especial, ya sean unos encajes, unos bordados o un detalle en forma de volante. Ideal para una noche de verano en la que presumir de bronceado, este vestido blanco está en el top de los más ideales del verano. Disponible desde la talla XS hasta la XL, este vestido blanco de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blanco y con mangas abullonadas

Siempre hay un vestido blanco que se convierte en el uniforme del día a día en verano. Este diseño, de popelín, perforado y con mangas abullonadas, tiene todas las papeletas para ser el que triunfe. Además, con él te verás mucho más morena. Disponible desde la tala XS hasta la XL, este vestido blanco de Zara tiene un precio de 59,95 euros.

De gasa y con entredoses

Ideal para llevarlo con un sombrero de paja y un canasto de mimbre, este vestido blanco de gasa con entredoses no puede ser más bonito, cómodo y favorecedor. Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco de Zara tiene un precio de 35,95 euros.