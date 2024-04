Primark tiene el traje de chaqueta blanco elegante y barato perfecto para un look de madre de Comunión.

La temporada de comuniones viene con fuerza y muchas madres estos dias ultiman los detalles de ese día importante para sus hijos. No es lo mismo que una boda, pero el estilismo de una madre de Comunión también debe estar muy cuidado. Entre las opciones favoritas están el clásico mono rojo, que luego pueden reutilazr para otros contextos, o alguna prenda con la tendencia viral de la temporada.

Como no es lo mismo ser la invitada perfecta, que la madre de la Comunión, el look no debe pasar desapercibido, pero sin eclipsar a los pequeños. En ese sentido, un traje de chaqueta blanco se convierte en la opción perfecta para las madres de Comunión y este de Primark tiene todos los ingredientes para ser la mejor opción.

Es elegante, sencillo, muy versátil y bastante barato. Compuesto por una chaqueta y unos pantalones blancos, el traje de Primark no cuesta más de 40 euros y con ék te convertirás en la madre de Comunión más estilosa. Además, luego podrás usar ambas prendas, juntas o separadas, en estilismos más informales. Sólo tendrás que tener en cuenta el tipo de complementos con los que lo combines.

Un traje de chaqueta blanco, el look perfecto para una madre de Comunión

A la hora de pensar en un look de madre de Comunión hay opciones básicas que siempre funcionan, al igual que para un bautizo. Los tonos pastel suelen estar muy presentes en estos estilismos, pero es el color blanco el que se lleva la palma. A diferencia de las bodas, en las comuniones, el blanco es un color que sí se puede repetir, sobre todo en el caso de las madres, que pueden ir a juego con sus pequeños. Luminoso, elegante y muy fácil de combinar, el blanco es el color perfecto para un look en concreto. Hablamos del traje de chaqueta, que siempre es un acierto para un look de madre de Comunión, sobre todo si se trata de una opción económica.

A la hora de apostar por un traje de chaqueta blanco, el éxito está asegurado. Si ya de por sí un traje de chaqueta resulta de lo más elegante, hacerlo en un color blanco nos da como resultado un estilismo de lo más juvenil, que podremos combinar con tonos nude para un estilismo romántico. Además, las madres de Comunión deberán apostar por un estilismo cómodo y que les garantice libertad de movimiento, algo que con un traje de chaqueta está garantizado.

Así es el traje de chaqueta elegante y barato de Primark para un look de madre de Comunión

Pertenece a la nueva colección de primavera/verano de Primark y es la respuesta económica que las madres de Comunión estaban esperando para sus looks. Está compuesto por una chaqueta de color blanco holgadita y con un único botón, que hace que quede bastante sueltecita, en el caso de llevarla abrochada. Los pantalones, también de color blanco, presentan la pernera recta y el tiro bastante elevado. Podrás llevar ambas prendas juntas, con un top lencero debajo y la chaqueta tanto abrochada como abierta.

Al tratarse de un look de madre de Comunión, las combinaciones deberán hacerse en tonos neutros, como beiges o pastel. Un detalle con el que puedes marcar la diferencia en con el peinado y añadirle un lazo a un recogido informal o una diadema a un cabello suelto con ondas desestructuradas. Todo para un estilismo muy romántico, ideal para un look de madre de Comunión.

Está compuesto por una chaqueta blanca, disponible desde la talla 34/36 hasta la 48/50, que tiene un precio de 24 euros. Aunque el diseño perfecto para una madre de Comunión es en color blanco, también está disponible en verde kaki. En el caso de los pantalones, también los encontramos en color celeste y están disponibles desde la talla 34 hasta la 48 y tienen un precio de 16 euros.