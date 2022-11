El consejo del Rubius a Elon Musk: “Hazle a Twitter lo que hiciste con los coches”

"Hazle a Twitter lo que hiciste con los coches". Es el consejo que El Rubius ha dado al nuevo dueño de la red social, Elon Musk, con el que ha cruzado una serie de tuits a cuenta del pago por estar verificado.

Desde que el multimillonario surafricano y propietario también de Tesla se ha hecho con el control de Twitter, no pasa un día sin que su nombre aparezca en titulares envuelto en alguna polémica por los cambios que quiere implantar. Uno de los que más revuelo han causado han sido la imposición de un pago de ocho dólares mensuales por conseguir el sello azul que verifica la identidad de una cuenta.

Las quejas por esta medida no se han hecho esperar, y sobre ello han hablado también destacadas -y verificadas- personalidades de todo el mundo, como el escritor estadounidense Stephen King, que en un tuit mostró su total rechazo al pago del verificado y amenazó con dejar la red social. "Joder, deberían pagarme", escribió el autor de El resplandor, a lo que Elon Musk respondió: "¡Tenemos que pagar las facturas de alguna forma!".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Quien también ha opinado en las últimas horas sobre este pago es El Rubius, uno de los jóvenes españoles más influyentes, con más de 40 millones de suscriptores en YouTube. También a través de Twitter, El Rubius, alias de Rubén Doblas Gundersen (Mijas, Málaga, 1990), le ha preguntado al nuevo dueño de la plataforma qué sucederá cuando un usuario aleatorio pague esos 8 dólares y cambie su nombre para hacerse pasar por otra persona que también está verificada, usando su misma foto de perfil. Por ejemplo, haciéndose pasar por el propio Musk.

What happens when a random user pays $8 and changes his Display Name to Elon Musk, using your same profile pic and starts tweeting like he's you? Verified checkmarks exists so people know they follow the real person. — elrubius (@Rubiu5) November 1, 2022

"Esto ya pasa muy a menudo", le ha respondido escuetamente el magnate, fundador también de la compañía espacial SpaceX.

El Rubius ha vuelto a la carga señalando que agregar el sello de verificado a todos los que pagan "aumentará ese problema" e incluso se ha permitido aconsejar al hombre más rico del mundo: "Con mucho gusto pagaría 8 dólares para tener fotos de perfil y banners animados, o más personalización en general. Hazle a Twitter lo que le hiciste con los coches y debería ser fácil".

True, but I believe that adding the verified check for everyone that pays will increase that issue.PS: I would gladly pay $8 to have animated profile pics and banners, or more customization in general. Do to Twitter what you did to cars and it should be easy 👍📈 — elrubius (@Rubiu5) November 2, 2022

Musk ha vuelto a responder a El Rubius, aclarando qué piensa hacer para evitar estas suplantaciones de identidad: "Si las cuentas verificadas violan los términos de servicio, por ejemplo, spam/estafa/suplantación de identidad, serán suspendidas, ¡pero Twitter se quedará con su dinero!".

Musk, además, ha recogido el guante de El Rubius y ha asegurado que próximamente agregarán "cosas geniales" como las que sugiere a Twitter Blue, el servicio de suscripción premium de la plataforma.