Samsung avanza en el MWC 2021 One UI Watch, la nueva interfaz para sus relojes inteligentes

Samsung ha sido tradicionalmente uno de los principales expositores del Mobile World Congress de Barcelona. Este año la firma surcoreana ha renunciado a su asistencia física por la pandemia, pero ha estado muy presente en esta primera jornada de la cita, por medio de un evento virtual en el que ha repasado algunos de los productos que ha ido lanzando en estos últimos meses (como su serie de ordenadores portátiles) y ha avanzado algunos detalles sobre los próximos que verán la luz.

Pese a que se ha hablado de dispositivos y de seguridad (con su plataforma Knox) los protagonistas han sido sus relojes inteligentes, los Galaxy Watch. No porque hayan mostrado su próximo modelo (eso será en el Unpacked de verano, que está todavía por ver si será en formato físico o virtual), sino porque han enseñado qué interfaz tendrá.

Para mejorar la integración con teléfonos en general y smartphones Galaxy en particular, Samsung sigue la línea emprendida por otras marcas en pro de la unificación de los sistemas operativos. Así, si en sus teléfonos instala sobre Android su capa de personalización propia One UI, a partir del próximo modelo de sus Galaxy Watch hará lo propio también con sus relojes, que llevarán instalado One UI Watch.

Esta interfaz estará incluida en otra de las iniciativas anunciadas por Samsung este lunes: una plataforma unificada creada en colaboración con Google (uno de los grandes socios estratégicos de los coreanos, junto con Microsoft) y que proporcionará, según indicó Patrick Chomet, vicepresidente ejecutivo y director de la Oficina de Experiencia del Cliente, del Negocio de Comunicaciones Móviles en Samsung Electronics, "mejoras de rendimiento, una experiencia más fluida entre los dispositivos y el acceso a un número mayor de aplicaciones".

Las novedades de One UI Watch

Entre los cambios que traerá consigo esta renovación se incluye que las aplicaciones compatibles con relojes que se hayan instalado en el teléfono se descargarán automáticamente en el reloj, con sus correspondientes ajustes. Por ejemplo, si ha personalizado la aplicación de reloj en el teléfono para mostrar la hora en diferentes ciudades del mundo, también se reflejará en el Galaxy Watch; si se bloquean las llamadas y los mensajes desde la muñeca, también se bloquearán en el teléfono.

La plataforma

La nueva plataforma unificada ofrecerá nuevas funciones e integraciones con aplicaciones de terceros disponibles para descargar desde Google Play directamente en Galaxy Watch. Entre ellas hay apps para deporte y fitness (Adidas Running, GOLFBUDDY SMARTCADDIE, Strava, Swim.com), para bienestar y estilo de vida equilibrado (Calm o Sleep Cycle), amantes de la música (Spotify o YouTube Music), además de aplicaciones propias de Google como Maps.

Sameer Samat, vicepresidente de gestión de productos de Google, apuntó durante la presentación que esta alianza permitirá, "en definitiva, una nueva experiencia de reloj inteligente".

Diseño

Samsung incluirá también una herramienta de diseño mejorada para las esferas de reloj, lo que facilitará a los desarrolladores la creación de nuevas esferas. A finales de este año, los diseñadores de Android podrán lanzar nuevas propuestas que se unirán a la colección cada vez mayor de esferas de reloj de Samsung, con el fin de ofrecer a los consumidores más opciones para personalizar sus relojes.

¿Qué ocurrirá con los Galaxy Watch ya en el mercado? Parece que, en principio, no serán compatibles con One UI Watch, aunque la compañía garantiza al menos tres años de soporte de software (a partir del lanzamiento del producto) para quienes poseen relojes Galaxy con sistema operativo Tizen.