Samsung presenta su catálogo de televisores para 2021

Samsung ha presentado los televisores que pondrá en el mercado a lo largo de este 2021 en un evento virtual titulado Unbox & Discover. El catálogo de novedades mostradas incluye Micro LED, Neo QLED, televisores Lifestyle, monitores y barras de sonido.

“Buscamos mejorar la vida cotidiana de las personas. Durante el año pasado, las tecnologías que alguna vez fueron prescindibles pasaron a ser una necesidad, ya que nuestros hogares se convirtieron en nuestras oficinas, escuelas, gimnasios y mucho más”, explicó James Fishler, vicepresidente senior de la División de Electrónica de Consumo de Samsung Electronics America, que añadió que, conforme “los consumidores pasaban más tiempo en casa, el televisor se convirtió en algo esencial” que sirve para mucho más que ver la televisión.

Micro LED

Esta tecnología, introducida por Samsung en 2018 con el formato The Wall, se basa en LED inorgánicos que ayudan a prevenir el desgaste y ofrecen un brillo magnífico, negros profundos y gran calidad de imagen. The Wall es un sistema de módulos que puede alcanzar 292 pulgadas y que, lógicamente, requiere una instalación profesional en el hogar o la oficina.

Esa tecnología se podrá llevar ahora al hogar, sin necesidad de que un técnico lo instale. A finales de marzo Micro LED estará disponible en 110 y 99 pulgadas y, en otoño llegará una versión de 88 pulgadas. Más adelante, indica la compañía, habrá también una de 76.

Micro LED puede convertirse en cuatro pantallas en una, con la función 4Vue (vista cuádruple) que permite combinar hasta cuatro fuentes de contenido a la vez, para ver varios deportes o retransmitir contenido mientras juegan.

Samsung Neo QLED

Los televisores Neo QLED prometen una mejor experiencia de visualización, sin importar lo que el usuario esté viendo. Los Neo QLED se basan en el procesador Neo Quantum y los LED Quantum Mini, que con 1/40 del tamaño de los LED convencionales permiten un control de luz ultrafino. Estos televisores ofrecen mejor brillo, mejores negros y una tecnología de escalado más inteligente para proporcionar una imagen ultrarrealista.

Los aficionados a los videojuegos se beneficiarán de la alianza entre Samsung y Xbox, ya que tanto los Neo QLED como los QLED son capaces de mostrar juegos 4K a 120 Hz.

Samsung también se ha asociado con AMD para desarrollar el primer televisor con soporte Freesync Premium Pro para juegos de PC y videoconsola para ofrecer una experiencia HDR. Además, la nueva barra de videojuegos de Samsung ayuda a los jugadores a monitorizar rápidamente los aspectos críticos del juego y sirve también para acceder al modo de juego panorámico.

Los apasionados del fitness podrán conjugar los televisores Neo QLED con la aplicación Samsung Health, que añade ahora un entrenador inteligente. Con una cámara, el Smart Trainer utiliza inteligencia artificial para analizar la postura y proporcionar comentarios en tiempo real para mejorar la forma y ayudar al usuario mientras ve los vídeos con ejercicios.

En 2021, los modelos 8K de Samsung Neo QLED (QN800A y QN900A) estarán disponibles en tamaños de 65, 75 y 85 pulgadas, mientras que los modelos 4K (QN90A y QN85A) ofrecerán una selección aún más amplia, a partir de 50 pulgadas.

Los modelos Lifestyle

La compañía sigue apostando por su gama de televisores Lifestyle, que además de innovación tecnológica ofrecen un paso más en cuanto a diseño.

The Frame, que transforma el televisor en una obra de arte, cuenta con nuevas incorporaciones en su tienda de arte y una tecnología de selección automática de contenido con inteligencia artificial. En 2021, habrá nuevas formas de personalizar el marco en sí, desde opciones de montaje como el soporte de pared Slim o el nuevo My Shelf, que permite al usuario crear una pared a medida con toques personales para complementar su pantalla y decoración. My Shelf se puede colocar en los tamaños de marco de 55 pulgadas, 65 pulgadas y 75 pulgadas, y estará en cuatro colores diferentes: beige, blanco, marrón y negro.

The Premiere, el primer proyector láser triple de la industria con resolución 4K, supuso en su lanzamiento un paso más hacia el verdadero cine en casa. Samsung ofrecerá a finales de año pantallas enrollables optimizadas para este dispositivo.

The Terrace llevó el año pasado la tecnología de Samsung al exterior, al patio o la terraza. Está disponible en 55 y 65 pulgadas, es resistente a la intemperie, con una clasificación IP55 que lo protege contra el agua y el polvo, y fácil de instalar y conectar sin la necesidad de una instalación profesional.

Monitores

Para satisfacer la demanda de usuarios que han multiplicado las actividades que realizan en casa, Samsung ha diseñado su Smart Monitor con las mejores funciones, asegura, del monitor y el televisor. Compatible con Wi-Fi, Bluetooth, DeX inalámbrico y AirPlay 2, permite a los consumidores trabajar desde cualquier lugar sin necesidad de estar conectados a un ordenador. Cuando necesiten un descanso, pueden encender la plataforma Smart TV para acceder a sus aplicaciones de streaming favoritas.

Samsung renueva, por otro lado, la exitosa serie de monitores de juego Odyssey G9 con una pantalla Quantum MiniLED y funciones de juego premium que se combinan con la curvatura de la pantalla 1000R.

Pantalla interactiva Samsung FLIP

La firma surcoreana lanza la pantalla interactiva Samsung FLIP de 75 pulgadas, una pizarra digital en la que el usuario puede escribir, dibujar y editar, con funciones de conectividad para el trabajo y el estudio, calidad de imagen 4K optimizada y efectos visuales. Un equipo de hasta 20 personas puede trabajar simultáneamente para compartir contenido en tiempo real a través de sus dispositivos. Flip permite a los usuarios ver la presentación de un compañero de trabajo o de un profesor como si estuvieran allí en persona, lo que ofrece la posibilidad de trabajar juntos en la distancia. La pantalla de 75 pulgadas se une a la gama que incluye pantallas de 13, 55, 65 y 85 pulgadas.

Sonido

La oferta de televisores de Samsung se completa con sus barras de sonido. Toda la gama de la Serie Q incluye tecnología exclusiva Q-Symphony, que sincroniza el audio del televisor para ofrecer un sonido tridimensional mejorado, ya que la barra de sonido mide su entorno para proyectar el audio donde es necesario.

Para una experiencia inmersiva completa, Q950A cuenta con el primer sonido de canal 11.1.4 de la industria. Tiene además una función Bass Boost y, para quienes reproduzcan música desde sus dispositivos móviles, Tap Sound lo hace tan simple como tocar un dispositivo en la barra de sonido. Q950A funciona con varios asistentes de voz, incluidos Amazon Alexa y Bixby.