Shou Zi Chew: el desconocido singapurense que dirige la controvertida Tik Tok

De becario en Facebook a director ejecutivo de Tik Tok, Shou Zi Chew es el desconocido singapurense a los mandos de la red social, que este jueves ha dado la cara para defenderla ante un comité del Congreso de EEUU que amenaza con prohibir la aplicación por sus posibles lazos con el régimen chino.

Shou Zi Chew, de 40 años, se enfrenta a un máximo escrutinio tras pasar casi desapercibido desde que fue nombrado director ejecutivo de la exitosa plataforma de vídeos en mayo de 2021, con Vanessa Pappas, la directora de operaciones, habiendo sido hasta ahora la cara más visible de Tik Tok.

El singapurense tiene que persuadir al comité de Energía y Comercio del Congreso de EEUU del argumento que la plataforma ha defendido profusamente: que Tik Tok funciona con autonomía con respecto a su propietaria, la china ByteDance, cuando desde el FBI hasta el Legislativo estadounidense han expresado preocupación sobre la posibilidad de que sea usada por Pekín para labores de espionaje.

"Tik Tok está dirigida por su CEO global, Shou Zi Chew, un singapurense ubicado en Singapur", arguyó Tik Tok en una cara escrita al Congreso de EEUU el pasado junio.

Pese a la bisoñez del singapurense en este tipo de lidias públicas, está más que entrenado en la sombra para afrontar la difícil tarea de presentarse ante Occidente como el líder de una plataforma mundial autónoma, mientras satisface las demandas de ByteDance desde Pekín.

Perfil

Nacido y educado en Singapur, país puente a su vez entre Occidente y Oriente -es conocido como la Suiza asiática-, Shou Zi Chew es bilingüe en inglés y mandarín, y su formación y trayectoria reforzaron la versatilidad de muchos singapureneses para encajar tanto en empresas chinas como en multinacionales occidentales.

Chew, según recoge el diario isleño The Straits Times, estudió en una escuela de élite de la ciudad-Estado asiática, Hwa Chong (cuyo programa educativo se imparte en chino), y, tras cumplir con el obligatorio servicio militar de la isla, se licenció en Economía en la Universidad College de Londres (UCL).

Aún en Londres trabajó una temporada en Goldman Sachs, para después ingresar en la Escuela de Negocios de Harvard, donde conoció a la que sería su mujer, la estadounidense de origen taiwanés Vivian Kao, con quien tiene dos hijos y quien dirige un fondo de inversión en Singapur.

Tras finalizar el máster de negocios en Harvard, fue contratado por Facebook como becario en EEUU y después se unió a la empresa de riesgo compartido DST Global, fundada por el multimillonario de Silicon Valley Yuri Milner, indica The Straits Times.

Fue en DST Global donde lideró un equipo que invirtió en los orígenes de ByteDance en 2013, aunque antes de formalizar su relación con ellos pasó por la china Xiaomi, convirtiéndose en su director financiero en 2015 y en su presidente de negocios internacionales en 2019.

En marzo de 2021 dejó Xiaomi por Tik Tok, primero como director de finanzas (CFO, en inglés), y apenas dos meses después como su director ejecutivo, sustituyendo al estadounidense Kevin Mayer.

El fundador de ByteDance, Zhang Yiming, alabó entonces a Chew, asegurando que aportaba "un conocimiento profundo de la empresa y de la industria", si bien se duda de su influencia real en las decisiones sobre la plataforma, que podrían tomarse directamente por Zhang desde China, según publicó en septiembre The New York Times.

Chew tardó en implicarse en Tik Tok, al menos personalmente: no fue hasta febrero de 2022 cuando creó su propia cuenta en la plataforma, y aseguró que no permite que sus hijos, cuyas edades se desconocen, la utilicen. "Son muy jóvenes para ello", dijo a The New York Times el año pasado.