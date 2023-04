Space X aplaza el estreno de su nave interplanetaria Starship por una válvula congelada

Starship, el prototipo de nave interplanetaria de Space X, ha pospuesto su lanzamiento, previsto para este lunes, porque una válvula de propelente se congeló durante el repostaje. La secuencia de cuenta atrás se mantuvo hasta que restaban solo 40 segundos para el lanzamiento, programado desde la Starbase de Space X en Boca Chica, Texas.

Se trataba del primer vuelo del prototipo de nave interplanetaria Starship integrada en un cohete Super Heavy. Durante la carga de propelente criogénico previa al despegue se detectó que una válvula se había congelado, lo que obligó a aplazar el lanzamiento, según explicó Elon Musk, presidente de la compañía, en su cuenta de Twitter.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today