X (Twitter) lanza dos nuevos planes de suscripción

Elon Musk anunció hace unos días la inminente llegada a X (antigua Twitter) de nuevos planes de suscripción que permitirían, entre otras cosas, librarse de ver anuncios en la plataforma.

La red social ya ha activado estos nuevos planes, por lo que las opciones de pago son ahora estas: Básico (tres euros al mes), Premium (ocho euros al mes) y Premium+ (16 euros al mes).

El plan Básico ofrece la mayoría de funciones del plan Premium, muestra publicidad y no incluye la marca de verificación (que sí está en Premium), pero sí una función de "impulso de respuestas cortas" para potenciar las publicaciones de los usuarios.

introducing Premium+– no ads in For You or Following– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)– access to our full suite of creator toolsnow available on Web ✌️ subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ