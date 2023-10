Elon Musk anuncia dos nuevos niveles de suscripción para X (Twitter), con y sin anuncios

Extras y más extras, y cuotas adicionales para seguir utilizando algo de lo que ya disponías por el precio que ya pagabas o que incluso tenías gratis. Podría aplicarse a los billetes de avión o los temidos y, por ahora (por ahora, insistimos), peajes a las autovías.

Ahora se ha ampliado a internet ese campo de batalla de los pagos por servicios gratuitos o las cuotas adicionales por seguir usando algo que ya tenías o, y esto es lo último, librarte de los anuncios.

Las principales plataformas de contenidos en streaming ya han normalizado eso de tener planes de suscripción más baratos para quienes no quieran publicidad y, por tanto, un encarecimiento para quienes no quieren pagar más (recordemos que uno de los ganchos de estos servicios es que te ahorrabas los eternos cortes publicitarios de la televisión lineal o convencional).

Y, en el terreno de las redes sociales, las que se engloban bajo el paraguas de Meta (como Instagram o Facebook) ya piensan en cobrar a los usuarios que no consientan que el imperio de Mark Zuckerberg utilice sus datos para ofrecerles anuncios personalizados.

Elon Musk merece aquí, como con casi cada cosa que se le ocurre, un apartado propio. No pasa un día sin que el actual dueño de Twitter (ahora X) anuncie cambios en la plataforma, muchos de ellos con el mismo denominador común: incrementar los ingresos.

A estas alturas muchos de los usuarios han perdido la cuenta de cuántas funcionalidades ha perdido la red social, cuántas otras han empeorado y, sobre todo, la lista de cosas por las que ahora hay que pagar para poder seguir utilizándolas (ahí está esa extraña prueba que ha puesto en marcha en Filipinas y Nueva Zelanda de cobrar por el mero hecho de abrir una cuenta en el servicio).

Lo último del excéntrico multimillonario son dos nuevas opciones dentro del plan de pago de X Premium (antigua Twitter Premium): una básica, con todas las funciones de X Premium, y otra más cara con las mismas características, pero sin publicidad.

A principios de mes, en una reunión con la compañía, ya avanzó esa intención de escindir el actual Premium en varios niveles que, según explicó, se diferenciarían por la cantidad de anuncios mostrados en el feed.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon. One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.