Desvelando "los secretos" de Los Secretos

La pandemia de covid-19, aquellos años de 2020 y 2021, supusieron un problema importante para la industria musical, que vio cómo se suspendían conciertos, espectáculos, actividades. Sin embargo, ese contexto de incertidumbre y desasosiego, supuso una oportunidad para el compositor y cantante Álvaro Urquijo. El parón, y la frustración de un disco promocionalmente fallido a finales de 2019, despertó en el artista nuevas ideas, reformulaciones a su carrera, otros propósitos. Así surgió A tu lado, el musical que cuenta la historia del grupo Los Secretos, el cual se origina en los años previos a La Movida, en una casa de clase media, con dos hermanos inquietos y creativos, Enrique y Álvaro. De aquellos inicios -precarios diríamos- de finales de los años setenta hasta la eclosión del éxito en décadas posteriores, con canciones que hoy día suenan atemporales, como Déjame, Por el boulevard de los sueños rotos, La calle del olvido.

Para conversar más a fondo acerca de este proyecto, de este musical, nos atiende por teléfono el propio Álvaro Urquijo. "Os garantizo que no se ha hecho nada parecido al respecto. No estamos hablando de un musical al uso, porque también podría ser un concierto. Es una síntesis de todo un poco. Lo que se cuenta en A tu lado es la historia de unos chavales, que somos nosotros, que estamos terminando el colegio y que empezamos con un grupo. Hasta nuestros días", detalla el cantante.

Este musical, en el que intervienen los actuales miembros de la banda, llega al Cartuja Center este domingo, 5 de mayo, en lo que nos aseguran será un espectáculo distinto al acostumbrado. "Es un formato novedoso. A tu lado se parece más a una obra de teatro, donde se cantan canciones, que a un musical", afirma Urquijo, quien destaca la buena acogida de la idea, a pesar de las dudas iniciales por parte del grupo. "Estrenamos el 5 de enero de este año, en Madrid, y la reacción fue una sorpresa para nosotros. La gente salía encantada y sorprendidísima. Todas esas buenas sensaciones han hecho que fuéramos a Bilbao, a Murcia, a Asturias, a Zaragoza. En todas estas ciudades hemos tenido una acogida magnífica. Y eso que al principio mis compañeros no lo veían claro. Era una historia nueva para nosotros. Al principio estábamos asustados. No sabíamos el resultado a ciencia cierta".

A tu lado cuenta con la dirección y el guion de Víctor Conde, con la producción de SOM Produce y con la actuación de nombres como el de Javier Orán, que interpreta el papel de Enrique Urquijo, cuyo fallecimiento en 2019 supuso uno de los episodios más difíciles en la trayectoria de Los Secretos. "Todo el proyecto cogió el ritmo gracias la productora. Tenemos también que destacar el papel de Javier Orán, que encarna el papel de mi hermano Enrique. En el musical se cuentan todas las historias emotivas de Los Secretos, todas nuestras historias de superación. Como por ejemplo la muerte de nuestro batería, Canito, que muere en una Nochevieja de 1979. O la muerte de otro batería, Pedro [Antonio Díaz]", declara Álvaro Urquijo. En este discurrir por los sucesos más tristes de Los Secretos también se recrea "el momento en el que nos echan de la discográfica".

Otro de los propósitos de Los Secretos, con este musical, es "aclarar algunas cuestiones sobre nuestra vida que no quizá habían quedado claras. Cosas que habían quedado en dudas", confiesa Álvaro Urquijo. El compositor sostiene que con este trabajo "se han salido de una zona de confort". El grupo ha decidido, tan sólo por ahora, abandonar el trabajo de canciones nuevas para detenerse a explorar estos nuevos ámbitos.

El resultado está siendo satisfactorio. El público –que para Álvaro Urquijo es el mayor valor de Los Secretos- responde y acompaña. Al igual que acompañó en temas hoy memorables, como Pero tu lado, canción que "no recibió un solo céntimo para su promoción", y que sin embargo es "un himno de hoy" -en palabras del cantante-. Un himno que ahora toma forma de musical –o de obra de teatro, o de concierto-. Responde Álvaro Urquijo que "este espectáculo es como lo que se decía de Lola Flores: no canta, no baila y no se la pierdan. Pues esto no es un musical ni es una obra de teatro ni es un concierto, y no se lo pierdan".