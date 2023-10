X (Twitter) prepara varios planes de suscripción con precios basados en la publicidad

Tres planes de suscripción, con distintos precios en función del número de anuncios en el feed de publicaciones que estén dispuestos a soportar los usuarios. Es una de las propuestas que X (la red social conocida como Twitter) tiene sobre la mesa para atraer a más clientes de pago a una plataforma en la que cada día parece un poco más cercano el momento en el que todos los usuarios tengan que pasar por caja para acceder a ella.

Esos nuevos planes establecerían tres niveles en el actual X Premium, que en principio se llamarían Basic, Standard y Plus y cuyo precio (que por ahora se desconoce) se basaría en la cantidad de anuncios que muestren.

Hasta ahora, la compañía dispone de un único plan de pago, el mencionado X Premium, disponible en España desde 8 euros al mes en la versión web y por 11 euros mensuales en las versiones de iOS y Android.

El propio Elon Musk ha dado a conocer la propuesta en una reunión informativa de la compañía con inversores que participaron en la compra de la red social, según informa Bloomberg.

Durante la reunión, en la que también participó la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, se destacó el paulatino regreso a la red social de los anunciantes (que se marcharon en masa tras el cambio en la dirección), aunque con presupuestos inferiores a los destinados en la Twitter pre-Musk.

El multimillonario presentó a los inversores esta propuesta como un nuevo intento (otro más) de sanear las ruinosas arcas de la compañía. Con esta tríada de opciones de pago, según Musk, X atraería a usuarios que no quieran pagar el precio completo del servicio premium pero quieran disfrutar de sus funciones.

Estos nuevos planes de suscripción ya han sido identificados en el código de la aplicación, como ha podido comprobar el usuario de @aaronp613. En las líneas de código se detalla que el plan Basic incluirá todos los anuncios, con la mitad en el Standard y ninguno en el Plus.

X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic - Full AdsPremium Standard - Half AdsPremium Plus - No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME