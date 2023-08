Elon Musk eliminará de X (Twitter) los titulares de los enlaces a noticias para mostrar solo una imagen

Eliminar las conocidas como tarjetas de Twitter (esos enlaces que llevan directamente a artículos o noticias), animar a los periodistas a publicar directamente contenidos en la plataforma (en apariencia en paralelo o incluso a espaldas de sus empresas) y permitir que los medios se sumen a su programa de monetización para crear contenidos exclusivos para la red social (previo pago de la cuota premium).

Son algunas de las últimas medidas anunciadas por Elon Musk para X (la red social conocida anteriormente como Twitter), todas ellas encaminadas, o al menos eso se intuye, a engrosar las escuálidas arcas de la empresa que compró y comenzó a reinventar (más bien desguazar) hace casi un año.

La primera de estas nuevas ideas es la eliminación de los titulares que permiten enlazar con los contenidos, ya sean artículos o noticias, de otros medios de comunicación.

El multimillonario anunció en un tuit la medida, que supondrá un gran cambio en el tráfico de noticias y contenidos. Según avanzó, ha ordenado "eliminar el titular/texto para que los enlaces solo muestren una imagen" del artículo aludiendo a razones "estéticas".

Aunque queda por ver el modo exacto en que se aplicará (probablemente se vea tan solo una imagen, sin más contexto), la primera consecuencia es que los medios de comunicación verán considerablemente reducido el tráfico directo que les llega por aparecer en la red social.

Un tráfico que, por otra parte, no deja de caer por los sucesivos cambios en los algoritmos de la plataforma, que privilegian no solamente a quien pasa por caja, sino también a las empresas periodísticas afines al empresario, que en los últimos tiempos incluso ha reducido la velocidad de las visitas que redirigían a medios críticos con él.

Algunos analistas sugieren que esta decisión de Musk parece dirigida a obligar a los medios a suscribirse a la opción premium, que hasta ahora ha tenido muy poco éxito, y enjugar así las enormes pérdidas de la compañía desde que el millonario se hizo con ella el pasado octubre.

Esa opción de pago permite ampliar el número de caracteres que se pueden emplear en cada tuit hasta los 25.000 -además de otras posibilidades-, pero significa también que los medios tendrían que crear un contenido específico para esta red en cada artículo.

La mayoría de ellos tienen más o menos automatizada la distribución de sus publicaciones en las distintas redes sociales, por lo que no sería en principio una opción factible para la mayoría de ellos, especialmente los pequeños.

En otra publicación, Musk ha sugerido además que los periodistas lleguen a tratos directos con su red para publicar contenidos (se diría que a espaldas o en paralelo a sus empresas).

"Si eres un periodista que quiere más libertad para escribir y mayores ingresos, entonces publica directamente en esta plataforma", ha escrito.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!