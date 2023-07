Elon Musk cambia el nombre a Twitter y elimina el pájaro azul por una X

Desde que adquirió Twitter hace menos de un año, Elon Musk no ha dejado de llevar a cabo cambios en la plataforma que casi siempre han molestado a los usuarios y que han provocado, en no pocos casos, que la experiencia de uso sea peor, especialmente para quienes quieren seguir utilizando la red social sin pasar por caja y que ven cómo, con cada golpe de timón del multimillonario, las opciones gratuitas se van reduciendo más y más.

El último anuncio de Musk va un paso más allá. No es solo que pretenda (desesperadamente, podría decirse) ganar dinero a toda costa, sino que ha decidido cargarse la marca Twitter y también su logo, el conocido pájaro azul vinculado al nombre de la plataforma desde su nacimiento. En su cuenta en la red social, el magnate ha publicado el inminente cambio de nombre y de imagen, de Twitter a X, y la desaparición gradual "de todos los pájaros".

Además, en un intento nada disimulado por copiar a la china WeChat (lo que no deja de ser irónico teniendo en cuanta que ha denunciado plagio de Meta en su Threads), avanza, por boca de la CEO de Twitter, Linda Yaccarino, que ese nuevo X será una plataforma "centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos" impulsada por inteligencia artificial "que nos conectará a todos de formas que aún estamos empezando a imaginar".

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine.