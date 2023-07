Los bandazos de Elon Musk con los límites de lectura en Twitter

En cuestión de horas, Elon Musk cambió tantas veces de opinión sobre los límites de lectura en Twitter que muchos usuarios de la red social siguen sin tener claro cuántos tuits pueden leer al día.

El excéntrico multimillonario anunció el pasado sábado que, para evitar "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema", las cuentas verificadas podrían leer 6.000 tuits al día cómo máximo, las no verificadas 600, y las nuevas cuentas no verificadas, 300, aunque posteriormente hizo concesiones.

En pocas horas, Musk se desdijo un par de veces y amplió los límites hasta 10.000 tuits para las cuentas verificadas, 1.000 para las no verificadas y 500 para las nuevas cuentas no verificadas.

Several hundred organizations (maybe more) were scraping Twitter data extremely aggressively, to the point where it was affecting the real user experience. What should we do to stop that? I’m open to ideas.