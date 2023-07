Facua denuncia a Twitter por modificar sus condiciones sin notificación previa a los usuarios

Facua-Consumidores en Acción ha presentado sendas denuncias contra Twitter ante las autoridades de protección de los consumidores y servicios digitales por modificar este domingo las condiciones de sus servicios sin notificación previa a los usuarios. Este domingo, los usuarios de Twitter se han encontrado de forma sorpresiva con que la red social ha comenzado a limitar el número de tuits que podían leer. La afectación es distinta en función de que se tenga o no contratado el servicio de pago Twitter Blue y de que se trate de una cuenta creada a partir de ayer.

La asociación ha trasladado los hechos a la Dirección General de Consumo y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de los ministerios de Alberto Garzón y Nadia Calviño.

Facua advierte de que si Twitter no restablecer de inmediato las condiciones previas a esta modificación a todos los usuarios de pago, estos tienen derecho a resolver los contratos con la devolución de importe proporcional al tiempo de duración del servicio que aún no hayan consumido.

Según un anuncio realizado desde su cuenta por el propietario de la empresa, Elon Musk, los usuarios que paguen por el servicio Twitter Blue podrían ver un máximo de 6.000 tuits al día, mientras que los que no lo tengan contratado verían un tope de 600 si su cuenta ya existía y de 300 si se trata de una de nueva creación. Apenas una hora más tarde de este anuncio, Musk rectificó para asegurar que estas limitaciones en el visionado de tuits tendrían un carácter temporal y aseguró que "pronto" serían incrementadas a 8.000 para los usuarios verificados -con Twitter Blue-, 800 para los no verificados y 400 para los nuevos usuarios no verificados.

En sus denuncias, Facua argumenta que Twitter ha modificado las condiciones de su servicio sin notificarlo a los usuarios "con una antelación razonable y en un soporte duradero", tal y como establece el artículo 126 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En este sentido, los usuarios que tienen contratado Twitter Blue han sufrido una merma en las condiciones del servicio durante la vigencia de la mensualidad o anualidad abonada. En España, este servicio tiene un precio de 9,68 euros mensuales si se contrata a través del navegador web y 11 euros al mes si se hace mediante las app de Twitter en Android o en iOS. Si se realiza el pago anual, el precio es de 101,64 euros vía web y de 114,99 mediante app.