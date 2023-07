Elon Musk lanza xAI, una nueva empresa de inteligencia artificial para "comprender la verdadera naturaleza del universo"

Elon Musk ha puesto en marcha compañía de inteligencia artificial que anunció hace unos meses. Se llama xAI y su propósito, asegura el dueño de Twitter, será "comprender la verdadera naturaleza del universo".

Según la web de la firma, el proyecto estará liderado por el propio Musk y cuenta con un equipo de una decena de personas que han trabajado en empresas como DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research o Tesla. En esa misma web se indica que busca ingenieros e investigadores.

La compañía ha programado para este viernes una conferencia a través de Twitter en la que los interesados podrán conocer al equipo y hacerle preguntas.

Join our Twitter space tomorrow to learn more https://t.co/5juQSOnZk7